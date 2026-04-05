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El alfajor argentino brilla en el mundo: ¿cuál fue elegido el mejor por Taste Atlas?

La revista con prestigio internacional Taste Atlas nombró un alfajor argentino como el mejor del mundo.

Un alfajor argentino fue elegido como el mejor del mundo en 2026 Un alfajor argentino fue elegido como el mejor del mundo en 2026 Frente a Cano
Por Virginia Daniela Gómez Hace 11 Hs

Resumen de nota

  • La revista Taste Atlas eligió al alfajor de chocolate de la empresa cordobesa El Nazareno como el mejor del mundo, destacando su equilibrio de sabores y calidad artesanal.
  • Fundada en 1982 en Traslasierra, la firma superó a preparaciones globales. Hoy cuenta con 13 sucursales en Córdoba y San Luis, además de realizar envíos a todo el país.
  • El reconocimiento posiciona a la golosina argentina como un ícono gastronómico global. Se espera que el galardón impulse el turismo regional y las exportaciones del sector.
Resumen generado con IA

El alfajor argentino alcanzó una nueva distinción internacional al posicionarse como una de las mejores galletas del mundo según Taste Atlas. El prestigioso sitio gastronómico, que elabora sus listados a partir de miles de reseñas de usuarios globales, otorgó al dulce nacional el tercer puesto del ranking general.

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Este reconocimiento destaca el equilibrio de sabores, la textura inconfundible y la profunda identidad cultural que define a este producto. La mención consolida el prestigio de la golosina en el exterior y ratifica su popularidad indiscutida dentro del territorio argentino.

Qué alfajor argentino fue elegido el mejor del mundo

El alfajor de chocolate tradicional de El Nazareno, una empresa familiar nacida en Traslasierra, Córdoba, lidera actualmente el ranking de las 100 mejores galletas del mundo según TasteAtlas. Esta fábrica inició su producción de dulces en 1982 y alcanzó la cima del listado internacional en marzo de este año, superando a reconocidas preparaciones globales.

La plataforma especializada describió el producto como una pieza de gran armonía, donde el dulce de leche destaca por su cremosidad y un sabor lácteo intenso que evita ser invasivo. Según el sitio, “el dulce de leche es cremoso, con un sabor lácteo intenso y una dulzura natural que no resulta invasiva, sino que se integra de manera armónica con el resto de la composición. La cobertura de chocolate es suave y golosa, y aporta un sutil toque amargo que equilibra la intensidad dulce del relleno”.

Dónde comprar los alfajores de El Nazareno y qué sabores hay

En la actualidad, El Nazareno cuenta con 13 sucursales, de las cuales 12 están ubicadas en la provincia de Córdoba, y la restante en Merlo, San Luis. De todas maneras, cuentan con envíos a todo el país desde su pagina web.

Además del de chocolate tradicional, El Nazareno cuenta con una amplia variedad de opciones, entre las que destacan:

  • Chocolate Blanco.
  • Nougat.
  • Nougat Negro.
  • Chocolate con Frambuesa.
  • Chocolate con Naranja.
  • Chocolate con Frutilla.

El Nazareno – Alfajor de Chocolate Tradicional (en el podio)

Guolis – Intenso Negro

La Olla de Cobre – Alfajor

Señor Alfajor – Alfajor Frambuesa y Merengue.

Alfajores Malfatti – Clásico Marplatense.

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