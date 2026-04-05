El alfajor argentino brilla en el mundo: ¿cuál fue elegido el mejor por Taste Atlas?

La plataforma especializada describió el producto como una pieza de gran armonía, donde el dulce de leche destaca por su cremosidad y un sabor lácteo intenso que evita ser invasivo. Según el sitio, “el dulce de leche es cremoso, con un sabor lácteo intenso y una dulzura natural que no resulta invasiva, sino que se integra de manera armónica con el resto de la composición. La cobertura de chocolate es suave y golosa, y aporta un sutil toque amargo que equilibra la intensidad dulce del relleno”.