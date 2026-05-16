La ruta de senderismo más remota del mundo está en Sudamérica: un espectacular circuito de picos afilados

Una aventura extrema para valientes

La belleza de la Patagonia no decepciona. Quien visita debe ir preparado para quedarse sin aliento y no solo por el esfuerzo físico. Las famosas cumbres, al igual que sus hermanos del norte, con sus picos escarpados, se alzan desde el mar y alcanzan casi los 1200 metros de altura en el macizo de los Dientes de Navarino. Pero a diferencia de las excursiones en las populares Torres del Paine, esta ruta ofrece una experiencia única, casi inédita hoy en día, y es probable que cualquier grupo de excursionistas sea el único en el sendero.