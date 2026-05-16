Un proceso de ciclogénesis hizo desaparecer la playa: la catástrofe que se está "tragando" las casas en Mar del Tuyú

La grieta en el nuevo paseo mirador de Mar de Tuyú es el preámbulo de un desastre que se demora en anunciarse pero que se muestra inminente. Los cimientos al descubierto de las impresionantes casas de la línea costera se revuelven a medida que la arena desaparece producto de los fenómenos extremos. Pronto los paredones quedan a la deriva y los patios del frente desordenados de las viviendas anuncian lo peor: en breve el mar se llevará todo eso. Los inmuebles y los habitantes del Partido de la Costa en Buenos Aires sufren el avance inevitable de las aguas que en cuatro días se llevaron la playa completa e hicieron aflorar los secretos que la arena guardaba.