LA GACETA vivió el AMG Experience a 205 km/h junto a Daniel Herrero el CEO de Mercedes-Benz

La primera vuelta transcurrió entre mi manejo comparable al de una señora llevando una torta de cumpleaños y los intentos de Diego por convencerme de que el auto no nos iba a matar. La velocidad siempre me dio respeto. Además tengo un hijo y quería volver entera a Tucumán. Hice la primera curva tranquila, aceleré un poco en la recta y, para un piloto de TC como él, debíamos parecer un caracol.