Tucumán Central tiene todo listo para visitar a Sarmiento con una variante obligada

Resumen para apurados
- Tucumán Central enfrentará a Sarmiento este domingo en La Banda por el Federal A, con el debut de Carlos Juárez como titular en reemplazo del suspendido Matías Perdigón.
- El DT Walter Arrieta definió el equipo tras las prácticas en Bajo Hondo. La modificación es obligada por la sanción a Perdigón, buscando repetir el buen esquema táctico del jueves.
- El conjunto de Villa Alem viaja a Santiago del Estero con el objetivo de sumar sus primeros puntos como visitante en el torneo y consolidar su funcionamiento colectivo.
El “Rojo“ está listo para dar un nuevo paso en el Federal A y su DT lo tiene más que claro: “¿Cómo se sintieron los jugadores con el sistema de juego? Fue muy bueno lo que hicieron en la sesión del jueves; hay que tratar de repetirlo”. Esas fueron las palabras de Walter Arrieta cuando reunió a los titulares de Tucumán Central en la mitad de la cancha, en el predio de Bajo Hondo (Parque Guillermina), búnker habitual de entrenamiento del plantel.
Allí dispuso la segunda sesión de fútbol de la semana pensando en el compromiso de mañana en La Banda (Santiago del Estero) ante Sarmiento, desde las 16.30, por la octava fecha de la zona B del certamen.
El único cambio será la presencia del volante creativo Carlos Juárez, quien debutará como titular en lugar del suspendido Matías Perdigón, penado con dos jornadas.
En consecuencia, los elegidos del “Rojo” de Villa Alem son Daniel Moyano; Agustín Smith, Patricio Krupoviesa, Nahuel Duarte y Franco Barrera; César Abregú; Matías Smith, Juárez y Brahian Collante; Valentín Montenegro y Benjamín Ruiz Rodríguez.
Previamente, el plantel trabajó en tareas físicas con pelota bajo las órdenes del profesor Sebastián del Carril, mientras que los arqueros realizaron movimientos específicos junto a Luciano Carabajal.
Este sábado desde las 9.30 volverán a entrenar y el domingo, luego de desayunar, la delegación viajará rumbo a la vecina provincia con la premisa de sumar por primera vez fuera de casa.