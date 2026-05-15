Tucumán Central tiene todo listo para visitar a Sarmiento con una variante obligada

El “Rojo“ está listo para dar un nuevo paso en el Federal A y su DT lo tiene más que claro: “¿Cómo se sintieron los jugadores con el sistema de juego? Fue muy bueno lo que hicieron en la sesión del jueves; hay que tratar de repetirlo”. Esas fueron las palabras de Walter Arrieta cuando reunió a los titulares de Tucumán Central en la mitad de la cancha, en el predio de Bajo Hondo (Parque Guillermina), búnker habitual de entrenamiento del plantel.