Quedó libre en Atlético por su físico, se le cayó el pase a San Martín y hoy resucita la gambeta en el Federal A

Sobre su estilo, Smith no da vueltas. Sabe que su mayor fortaleza está en ese preciso momento en el que encara a su rival con la pelota dominada. “Me describo por la gambeta y la velocidad. En el uno contra uno es donde más me destaco; me gusta ir a enfrentar a los defensores porque sé que le voy a ganar. El año pasado tenía más laburo defensivo, pero ahora ataco un poco más”, cuenta sobre su “nueva” función en el equipo de Walter Arrieta, en el que brilla como extremo derecho tras una temporada como carrilero por izquierda.