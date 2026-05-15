Liga Tucumana: Talleres de Tafí Viejo goleó a All Boys y se afianza como único líder del Grupo A

Resumen para apurados
- Talleres de Tafí Viejo venció 3-1 a All Boys en Villa Obrera por la séptima fecha del Torneo Apertura, consolidándose como el único líder del Grupo A de la Liga Tucumana de Fútbol.
- Tras un primer tiempo parejo, el local destrabó el juego con goles de Villa, Ojeda y Gallardo. La jornada incluyó el regreso del clásico San Antonio-Cruz Alta luego de diez años.
- El triunfo reafirma a Talleres como candidato. La fecha continúa con clásicos decisivos y duelos por el liderazgo en los Grupos B y F, marcando un momento clave de la temporada.
La Liga Tucumana de Fútbol atraviesa uno de los momentos más apasionantes de la temporada. Entre líderes que se afianzan, clásicos históricos que vuelven a jugarse y cruces decisivos en toda la provincia, la pelota no da respiro en el fútbol doméstico tucumano.
El gran protagonista de la jornada volvió a ser Talleres de Tafí Viejo. El “León” ratificó su condición de candidato en el Grupo A al imponerse por 3-1 sobre All Boys en Villa Obrera y mantenerse como único líder con 14 puntos, en el inicio de la séptima jornada del Torneo Apertura “Martín Macheta Robles”.
El resultado, sin embargo, no refleja del todo lo trabajado que fue el partido para el conjunto dirigido por Víctor Concha. Durante la primera mitad, la gran figura fue el arquero visitante Juan José Gutiérrez, que sostuvo a All Boys con varias intervenciones determinantes y frustró repetidamente a los delanteros locales.
Pero en el complemento apareció toda la contundencia del puntero. Maximiliano Villa abrió el marcador y destrabó el encuentro. Luego llegaron los tantos de Emir Ojeda y Hernán Gallardo para sentenciar una nueva victoria de Talleres, que volvió a demostrar por qué atraviesa uno de los mejores momentos futbolísticos del torneo. El descuento de Martín Mendizábal apenas sirvió para decorar el resultado para la visita.
“Estamos en un muy buen momento. En el complemento marcamos amplias diferencias”, reconoció Emir Ojeda, una de las piezas más importantes del líder.
La otra gran historia de la fecha se escribió en Ranchillos. Después de 10 años, San Antonio y Cruz Alta volvieron a verse las caras en el clásico del este tucumano, con el agregado especial de la presencia de ambas hinchadas, algo que le devolvió al espectáculo el color tradicional del fútbol barrial.
Dentro de la cancha, San Antonio fue mucho más efectivo en la segunda mitad y terminó quedándose con una victoria contundente por 3-0. Pablo Lucena abrió el marcador a los 19 minutos del complemento, Santiago Valdez amplió la ventaja a los 25’ y Ángel Ruiz Varvaro liquidó la historia a los 35’. Para completar una tarde negra para la visita, Luis Gallardo terminó expulsado.
En el Grupo C también hubo acción intensa. Social Lastenia y Unión del Norte igualaron 1-1 en un duelo muy parejo. Gonzalo Aguirre adelantó al conjunto visitante, mientras que el empate llegó tras un desafortunado gol en contra del arquero Lucas Díaz, tras un corner de Pedro Garnica. Los "Cuervos" de Burruyacú terminaron jugando con un hombre menos por la expulsión de Maximiliano Sueldo.
La continuidad del campeonato promete un sábado cargado de emociones y estadios repletos. Desde las 16, se disputarán varios encuentros que pueden empezar a definir el rumbo de los grupos.
En Tafí Viejo se jugará una nueva edición del clásico entre Villa Mitre y Juventud Unida, en una jornada especial para el conjunto local, que inaugurará oficialmente el nuevo césped y el moderno sistema de riego de su estadio “Hugo Assaf”.
Por el Grupo B, todas las miradas estarán puestas en Villa 9 de Julio, donde Sportivo Guzmán recibirá a San Martín en un verdadero duelo de punteros. Ambos llegan con 10 puntos al igual que San Antonio.
En el sur provincial también habrá clima de clásico: Alto Verde enfrentará a Unión Simoca en uno de los partidos más esperados del departamento Simoca. Además, Azucarera Argentina jugará frente a La Providencia.
Por el Grupo F, el invicto y puntero Social y Deportivo Graneros pondrá a prueba su liderazgo frente a Deportivo Marapa, su inmediato perseguidor, en el complejo municipal, donde pinta que habrá muchas emociones por el momento de los dos equipos.
La jornada se cerrará desde las 21 en la ciudad de Aguilares, donde Jorge Newbery recibirá a Deportivo Llorens.