Liga Tucumana: Talleres de Tafí Viejo goleó a All Boys y se afianza como único líder del Grupo A

Pero en el complemento apareció toda la contundencia del puntero. Maximiliano Villa abrió el marcador y destrabó el encuentro. Luego llegaron los tantos de Emir Ojeda y Hernán Gallardo para sentenciar una nueva victoria de Talleres, que volvió a demostrar por qué atraviesa uno de los mejores momentos futbolísticos del torneo. El descuento de Martín Mendizábal apenas sirvió para decorar el resultado para la visita.