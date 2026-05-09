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Unión Simoca ganó y quedó como único líder del Grupo E en la Liga Tucumana

Venció a Azucarera Argentina y se consolidó como uno de los equipos más fuertes del Apertura.

Unión Simoca ganó y quedó como único líder del Grupo E en la Liga Tucumana
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Unión Simoca derrotó 2-1 a Azucarera Argentina y alcanzó el liderazgo solitario del Grupo E en la sexta fecha del torneo Apertura de la Liga Tucumana de Fútbol este sábado.
  • Los goles de Zenteno y Arrieta sellaron el triunfo en una jornada que incluyó el empate de All Boys y la victoria de Santa Rosa. El torneo atraviesa su fase inicial de grupos.
  • Simoca se consolida como candidato al título. La fecha sigue hoy con 14 partidos, resaltando el clásico de Tafí Viejo, y concluirá el miércoles con San Martín ante Tucumán Central.
Resumen generado con IA

Unión Simoca se convirtió en el gran ganador de la sexta fecha del torneo Apertura de la Liga Tucumana. El conjunto simoqueño derrotó 2 a 1 a Azucarera Argentina y quedó como único líder del Grupo E, confirmando el gran momento que atraviesa en el campeonato.

Brian Zenteno y Juan José Arrieta marcaron los goles del triunfo para Unión Simoca, mientras que Kevin Pérez descontó para Azucarera Argentina, que pese a la derrota mostró pasajes de buen juego y se mantuvo competitivo hasta el final.

La jornada también dejó otros resultados importantes. En otro de los partidos del sábado, Santa Rosa venció 2 a 1 a San Ramón gracias a los tantos de Ian Medina y Marcos Barrionuevo. Fabricio González había anotado el empate parcial.

Mientras tanto, por el Grupo F, Deportivo Marapa y Santa Ana igualaron 0 a 0 en un encuentro muy disputado y con pocas situaciones claras.

En tanto, por el Grupo A, All Boys empató 1 a 1 frente a Villa Mitre. Iván Valdez abrió el marcador para el local y, mientras que Jonathan Gutiérrez consiguió la igualdad para los taficeños.

El interzonal entre Unión del Norte y Argentinos del Norte también terminó empatado 1 a 1.

La sexta fecha continuará esta tarde con 14 partidos, entre los que se destacan el clásico taficeño entre Juventud Unida y Talleres. La programación se extenderá hasta el miércoles día en el que San Martín y Tucumán Central le bajarán el telón a la fecha.

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