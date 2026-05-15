Villa Mitre inaugura la renovación integral de su campo de juego en el clásico taficeño

El Club Atlético Villa Mitre de Tafí Viejo vivirá este sábado una de las jornadas más significativas de su historia reciente. En el clásico frente a Juventud Unida, programado para las 16, la institución inaugurará oficialmente la renovación integral del campo de juego del estadio Hugo Assaff, una obra de gran magnitud que marca un antes y un después en la infraestructura del club.
El encuentro, correspondiente a la séptima fecha del Grupo A del Torneo Apertura “Martín Macheta Robles” de la Liga Tucumana de Fútbol, no solo cerrará la primera rueda del certamen, sino que será el escenario elegido para presentar un proyecto largamente esperado por dirigentes, socios e hinchas: la modernización total del sistema de riego y la recuperación integral del césped.
En el marco de sus 95 años de vida institucional, el "Gigante" continúa consolidándose como una de las entidades deportivas y sociales más importantes de la "Ciudad del Limón", con un crecimiento sostenido que se refleja en obras concretas y planificación dirigencial.
Una obra estructural para el futuro del club
La intervención sobre el campo de juego comenzó en diciembre de 2025, cuando la comisión directiva decidió encarar una de las mejoras más ambiciosas de las últimas décadas. El objetivo fue dotar a la institución de una infraestructura acorde a las exigencias actuales del fútbol competitivo y mejorar las condiciones de entrenamiento y competencia.
La primera etapa consistió en la instalación de un moderno sistema de riego subterráneo automatizado, una obra de ingeniería deportiva que estuvo a cargo de Gustavo Frías Silva. El proyecto implicó la colocación de seis líneas de cañerías subterráneas distribuidas estratégicamente en todo el terreno.
Cada una de estas líneas cuenta con cinco aspersores, alcanzando un total de 30 dispositivos de última generación. Estos permiten una distribución uniforme del agua, optimizando el mantenimiento del césped y garantizando condiciones homogéneas en toda la superficie. A este sistema se sumó la instalación de una bomba impulsora de alta potencia y un tanque de almacenamiento con capacidad para 15.000 litros, fundamentales para asegurar la presión constante.
Desde la dirigencia remarcaron que esta incorporación representa un salto de calidad sin precedentes para la institución, ya que permite abandonar los métodos tradicionales y avanzar hacia un modelo más eficiente y sustentable.
El trabajo sobre el terreno de juego
Finalizada la instalación hidráulica, se dio paso a la segunda fase del proyecto: la recuperación integral de la superficie, tarea que estuvo a cargo de Juan Giardina.
Las tareas incluyeron un proceso técnico y minucioso que contempló el nivelado total del terreno; aireado del suelo para mejorar la oxigenación y el drenaje; arenado para optimizar la firmeza de la superficie; y el sembrado del nuevo césped.
El resultado es una transformación completa del Hugo Assaff, que hoy presenta condiciones óptimas tanto desde el punto de vista estético como deportivo. La nueva superficie permitirá una mejor circulación del balón, mayor regularidad en el juego y, fundamentalmente, un terreno más seguro que contribuirá a la prevención de lesiones de los futbolistas.
Una gestión marcada por el crecimiento
El presidente de Villa Mitre, Daniel Díaz, fue una de las figuras centrales en la concreción de este proyecto. Exdelantero de la institución y actualmente empresario, Díaz encabeza una gestión que ha impulsado múltiples mejoras estructurales en los últimos años.
“Nunca se hizo un trabajo de esta naturaleza. Es la primera vez”, expresó el dirigente al referirse a la magnitud de la obra, subrayando el carácter histórico de la intervención realizada en el estadio.
La renovación del estadio no es una acción aislada, sino parte de un plan integral. En paralelo, el club avanza en la modernización de su gimnasio, destinado a socios y deportistas de las distintas disciplinas que integran la vida institucional.
Financiamiento propio y carga histórica
Un aspecto relevante del proyecto fue su financiamiento. Las obras fueron posibles gracias a los recursos obtenidos durante la última edición del Festival Nacional del Limón, evento tradicional organizado por la institución y que constituye una de sus principales fuentes de ingresos. Este modelo permitió avanzar en una obra de alta complejidad sin depender exclusivamente de asistencia externa, reforzando la autonomía económica del club.
Fundado el 12 de octubre de 1930, Villa Mitre reafirma su compromiso con el futuro. Más allá de lo estrictamente deportivo, la jornada de este sábado tendrá un fuerte componente simbólico, combinando la pasión del clásico taficeño con el orgullo de inaugurar una obra que quedará como un hito en su trayectoria deportiva y social.