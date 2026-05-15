Villa Mitre inaugura la renovación integral de su campo de juego en el clásico taficeño

El Club Atlético Villa Mitre de Tafí Viejo vivirá este sábado una de las jornadas más significativas de su historia reciente. En el clásico frente a Juventud Unida, programado para las 16, la institución inaugurará oficialmente la renovación integral del campo de juego del estadio Hugo Assaff, una obra de gran magnitud que marca un antes y un después en la infraestructura del club.