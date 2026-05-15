Pampita le dedicó un conmovedor mensaje a Blanca Vicuña el día en que hubiera cumplido 20 años

Resumen para apurados
- Carolina "Pampita" Ardohain publicó una emotiva carta en Instagram este 15 de mayo para recordar a su hija Blanca Vicuña, en la fecha en que la joven hubiera cumplido 20 años.
- Mediante el texto “Les presto mis zapatos”, la modelo evocó recuerdos de Blanca, fallecida en 2012, describiendo el dolor de la ausencia y el aprendizaje espiritual tras la pérdida.
- El posteo generó una masiva reacción de apoyo, reafirmando el vínculo emocional de la conductora con sus seguidores y la relevancia pública de su proceso de duelo y resiliencia.
Pampita volvió a abrir su corazón en las redes sociales con un emotivo mensaje dedicado a su hija Blanca Vicuña, quien este 15 de mayo hubiera cumplido 20 años.
La niña, fruto de la relación entre la modelo y Benjamín Vicuña, nació el 15 de mayo de 2006 y falleció el 8 de septiembre de 2012. Como ocurre en cada fecha significativa, ella eligió recordarla públicamente con una reflexión cargada de sensibilidad y dolor.
A través de su cuenta de Instagram, Pampita publicó una extensa carta en la que describió el amor profundo que siente por Blanca y el vacío que dejó su partida. Bajo una estructura repetitiva y poética, utilizó la frase “Les presto mis zapatos” para intentar transmitir emociones imposibles de explicar a quienes no atravesaron experiencias similares.
“A los que no pueden dimensionar cómo es que el mundo se ponga de cabeza con una llegada… A los que no se les iluminó la vida con un hijo… A los que no se maravillaron con una mirada y unos ojitos negros llenos de brillo… Les presto mis zapatos”, comienza el mensaje.
A lo largo del texto, la conductora evocó recuerdos cotidianos de su hija, como su voz cantando, sus rulos despeinados, los juegos por la casa, las risas, los sueños de infancia y los gestos de cariño que marcaron su vida.
También habló del dolor irreversible que dejó la pérdida. “A los que nunca perdieron lo más preciado… A los que no entienden cuánto cuesta caminar sin poder ver y tocar de nuevo… A los que no sangraron por dentro con heridas que nunca cierran… Les presto mis zapatos”, expresó.
En otro de los pasajes más profundos de la publicación, Pampita se refirió al aprendizaje espiritual y emocional que le dejó Blanca: “A los que no saben de Dios y su infinito corazón… Les presto mis zapatos”.
La carta concluye con una declaración de amor hacia su hija: “A los que no descubrieron que el amor todo lo puede… A los que no se imaginan el honor tan grande que es ser tu mamá hace 20 años… A los que no tuvieron el privilegio de conocerte y amarte… Les presto mis zapatos”.
El posteo recibió miles de “me gusta” y comentarios de apoyo y cariño tanto para Pampita como para Blanca. Como sucede en cada aniversario relacionado con la niña, los seguidores de la modelo y sus seres queridos se hicieron presentes con mensajes de acompañamiento y afecto.