ARCA admitió dificultades para retener personal técnico tras la reducción

En paralelo, ARCA prevé avanzar en una serie de inversiones vinculadas al área tecnológica. Entre las iniciativas incluidas en el plan figuran la implementación de un programa de tecnología de mediano plazo, la modernización de infraestructura informática, la incorporación de herramientas de analítica e inteligencia artificial, nuevas políticas de gobernanza de datos, la creación de un centro de contingencia y la actualización de los sistemas de seguridad informática.