“Volvé antes de la cena”: por qué los niños que crecieron sin celulares son más resilientes y los de ahora enfrentan una salud mental más compleja

Los investigadores de salud pública que estudian la movilidad independiente han observado que la evidencia es contradictoria y difícil de comparar entre estudios. No se trata de una cuestión científica resuelta. Sin embargo, la dirección de los hallazgos es difícil de ignorar. La resiliencia no surge de una sola conversación ni de un eslogan inspirador. Se acumula en pequeños momentos, de esos que requieren que un niño soporte la incomodidad el tiempo suficiente para darse cuenta de que puede manejarla.