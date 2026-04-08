Crimen de las francesas: ordenan extracción de ADN con la fuerza pública y crece la tensión judicial

La medida, prevista para este 8 de abril en el Servicio de Biología Molecular del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), busca obtener muestras indubitadas de ADN para su posterior cotejo en el marco de la causa GAR-206.689/25, una línea investigativa impulsada por la Unidad de Litigio Estratégico. Según se fundamentó, la orden se apoya en los artículos 295 y 296 del Código Procesal Penal, que habilitan la recolección de pruebas periciales incluso con intervención de la fuerza pública.