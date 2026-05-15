Yerba Buena fue reconocida en un encuentro de gobiernos y dirigentes políticos del país

Resumen para apurados
- Yerba Buena recibió en Rosario los sellos de Ciudad Digital y Eficiente 2026, otorgados por la Red de Innovación Local al intendente Macchiarola por modernizar la gestión pública.
- Los galardones, otorgados en 'La Noche de los Intendentes', reconocen la digitalización de trámites y procesos administrativos enfocados en dar respuestas ágiles a la comunidad.
- Este reconocimiento valida el camino de innovación del municipio y proyecta un impacto positivo en la calidad de vida de los vecinos mediante el uso estratégico de la tecnología.
El municipio de Yerba Buena recibió dos distinciones otorgadas por la Red de Innovación Local (RIL): el "Sello de Ciudad Digital 2026" y la "Certificación de Ciudad Eficiente 2026", reconocimientos que destacan el avance sostenido en materia de innovación, digitalización y modernización de la gestión municipal.
Los galardones fueron entregados al intendente Pablo Macchiarola durante "La Noche de los Intendentes", encuentro nacional celebrado en la ciudad de Rosario que reunió a líderes políticos y referentes de gobiernos locales de todo el país.
Qué reconoce cada distinción
La intendencia informó que el "Sello de Ciudad Digital" distingue a aquellos municipios que han avanzado de manera concreta en la digitalización de servicios, la simplificación de trámites administrativos y la incorporación de herramientas tecnológicas orientadas a mejorar la atención y la experiencia del vecino.
La "Certificación de Ciudad Eficiente", por su parte, reconoce a las gestiones que promueven un Estado más ágil, moderno y orientado a resultados, con procesos optimizados y una administración enfocada en dar respuestas efectivas a la comunidad.
Agenda de transformación
"Ambas distinciones reflejan una línea de trabajo que el municipio de Yerba Buena viene desarrollando de manera sostenida, con el objetivo de construir una gestión cercana, eficiente e innovadora. La incorporación de tecnología en los procesos municipales apunta a optimizar recursos, mejorar la calidad de los servicios y fortalecer el vínculo entre el Estado local y la comunidad", indicó el municipio en un comunicado.
Macchiarola expresó que "el reconocimiento marca que estamos en el camino correcto: construir un municipio moderno, eficiente y cercano, donde la tecnología no sea un fin en sí mismo, sino una herramienta para mejorarle la vida a los vecinos".