Yerba Buena fue reconocida en un encuentro de gobiernos y dirigentes políticos del país

Agenda de transformación

"Ambas distinciones reflejan una línea de trabajo que el municipio de Yerba Buena viene desarrollando de manera sostenida, con el objetivo de construir una gestión cercana, eficiente e innovadora. La incorporación de tecnología en los procesos municipales apunta a optimizar recursos, mejorar la calidad de los servicios y fortalecer el vínculo entre el Estado local y la comunidad", indicó el municipio en un comunicado.