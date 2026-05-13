Concejo Deliberante: esperan informes del municipio para definir si aumentará el boleto en la Capital

TRANSPORTE PÚBLICO / ARCHIVO LA GACETA
Resumen para apurados
- El Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán analiza un aumento del boleto tras el pedido de empresarios de Aetat, a la espera de informes técnicos del municipio local.
- La comisión de Transporte evalúa el estudio de costos presentado por Aetat, mientras los empresarios mantuvieron reuniones con el Ejecutivo para apurar una definición tarifaria.
- El avance del trámite definirá el nuevo costo del transporte público en la capital, impactando en la rentabilidad del sector y en el presupuesto de miles de usuarios tucumanos.
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