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Concejo Deliberante: esperan informes del municipio para definir si aumentará el boleto en la Capital

La comisión de Transporte mantiene bajo análisis el estudio de costos de la Aetat. Empresarios se reunieron con el Ejecutivo.

TRANSPORTE PÚBLICO / ARCHIVO LA GACETA TRANSPORTE PÚBLICO / ARCHIVO LA GACETA
Por Bárbara Nieva Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán analiza un aumento del boleto tras el pedido de empresarios de Aetat, a la espera de informes técnicos del municipio local.
  • La comisión de Transporte evalúa el estudio de costos presentado por Aetat, mientras los empresarios mantuvieron reuniones con el Ejecutivo para apurar una definición tarifaria.
  • El avance del trámite definirá el nuevo costo del transporte público en la capital, impactando en la rentabilidad del sector y en el presupuesto de miles de usuarios tucumanos.
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