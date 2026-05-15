“Mi niña eterna”: el desgarrador mensaje de Benjamín Vicuña para Blanca en su cumpleaños

En el cierre de su carta, el actor imaginó cómo sería hoy su hija a los 20 años y dejó una de las frases más conmovedoras del texto: “Hoy vuelvo a escribir porque ya lloré, morí, renací y volví a escribir tu nombre en la arena, pero esta vez el mar no lo borró”. Finalmente, agregó: “Esta vez el mar me trajo un secreto y es que estás bien. Hoy duermo tranquilo a tu lado, mi niña eterna”.