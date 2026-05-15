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“Mi niña eterna”: el desgarrador mensaje de Benjamín Vicuña para Blanca en su cumpleaños

Benjamín Vicuña compartió una emotiva carta dedicada a Blanca Vicuña el día en que hubiera cumplido 20 años. El actor publicó además un video inédito de su infancia y conmovió a las redes con profundas palabras sobre el amor, la pérdida y el recuerdo de su hija.

A 20 años de su nacimiento, Benjamín Vicuña recordó a Blanca con un sentido mensaje A 20 años de su nacimiento, Benjamín Vicuña recordó a Blanca con un sentido mensaje
Por Mercedes Mosca Hace 11 Min

Resumen para apurados

  • Benjamín Vicuña conmemoró en redes sociales el que sería el cumpleaños número 20 de su hija Blanca, fallecida en 2012, con una emotiva carta y videos inéditos de su infancia.
  • Blanca murió a los 6 años por una neumonía hemorrágica. El actor compartió un video familiar junto a su hijo Bautista y reflexionó sobre el proceso de duelo tras más de una década.
  • La publicación generó gran repercusión y apoyo de figuras del espectáculo. El mensaje refuerza la importancia del recuerdo público como forma de sanación y legado familiar constante.
Resumen generado con IA

Benjamín Vicuña volvió a emocionar a sus seguidores con una profunda carta dedicada a su hija Blanca Vicuña, quien falleció en 2012. En la fecha en la que la joven hubiera cumplido 20 años, el actor compartió un mensaje cargado de amor, recuerdos y reflexión junto a imágenes inéditas de la infancia de la niña.

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La publicación fue realizada en su cuenta de Instagram y rápidamente generó una ola de reacciones y mensajes de apoyo por parte de seguidores y figuras del espectáculo.

El video inédito de Blanca Vicuña que compartió Benjamín Vicuña

Además de la carta, el actor chileno publicó un tierno video familiar en el que se puede ver a Blanca jugando junto a su hermano Bautista Vicuña cuando ambos eran pequeños.

En las imágenes, Blanca intenta llamar a Bautista mientras él sostiene una cámara y le explica que está grabando. El momento despertó una fuerte emoción entre los usuarios de redes sociales, quienes destacaron la sensibilidad del material compartido.

La publicación también incluyó una fotografía de Benjamín junto a su hija durante uno de sus cumpleaños, donde ella aparece usando una corona de princesa.

La profunda carta de Benjamín Vicuña para recordar a Blanca

En el extenso mensaje, el actor recordó distintos momentos vividos junto a su hija y habló sobre cómo atravesó el dolor tras su muerte. “Por ti me disfracé de padre la primera vez, fui testigo y espía del más allá en el más acá, dormí en tus sueños, despertando los míos”, escribió Vicuña.

También evocó el día del nacimiento de Blanca, ocurrido el 15 de mayo de 2006, y expresó: “Naciste bonita, me acuerdo ese día exacto, la cordillera brillaba y su blancura parecía la sonrisa más linda”.

El recuerdo de Blanca a más de una década de su muerte

Blanca Vicuña murió el 12 de septiembre de 2012, a los 6 años, como consecuencia de una neumonía hemorrágica. Desde entonces, tanto Benjamín Vicuña como Pampita suelen recordarla públicamente en fechas especiales.

En el cierre de su carta, el actor imaginó cómo sería hoy su hija a los 20 años y dejó una de las frases más conmovedoras del texto: “Hoy vuelvo a escribir porque ya lloré, morí, renací y volví a escribir tu nombre en la arena, pero esta vez el mar no lo borró”. Finalmente, agregó: “Esta vez el mar me trajo un secreto y es que estás bien. Hoy duermo tranquilo a tu lado, mi niña eterna”. 

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