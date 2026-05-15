La serie de Ricardo Darín que hizo historia al quedarse con ocho Premios Platino

Resumen para apurados
- La serie argentina "El Eternauta", protagonizada por Ricardo Darín, hizo historia al ganar ocho Premios Platino 2026 en México, incluyendo Mejor Miniserie y Mejor Actor Principal.
- Basada en la historieta de Oesterheld y Solano López, la producción de Netflix se convirtió en un éxito global tras su estreno en 2025, destacando por su calidad técnica y narrativa.
- Con una segunda temporada confirmada para 2027, este hito consolida a la industria audiovisual argentina en el género de ciencia ficción y refuerza su competitividad internacional.
La ficción argentina volvió a brillar a nivel internacional y esta vez lo hizo de la mano de una producción que se convirtió en fenómeno global. La serie de Netflix protagonizada por Ricardo Darín se consagró como una de las grandes ganadoras de los Premios Platino 2026 al quedarse con ocho estatuillas y marcar un hito dentro de la televisión iberoamericana.
La ceremonia, realizada en México, reunió a las producciones más destacadas del cine y las series de habla hispana y portuguesa. Sin embargo, hubo un título que sobresalió por encima del resto y confirmó su enorme impacto tanto en la crítica especializada como entre los suscriptores de la plataforma.
Se trata de El Eternauta, la ambiciosa adaptación audiovisual de la clásica historieta argentina creada por Héctor Germán Oesterheld y Francisco Solano López, que desde su estreno se posicionó entre los contenidos más vistos de Netflix.
Un récord histórico en los Premios Platino
La producción logró un desempeño sin precedentes al conquistar ocho premios en distintas categorías, consolidándose como la serie más premiada de esta edición.
Uno de los reconocimientos más destacados fue para Ricardo Darín, quien obtuvo el galardón a Mejor Actor en Miniserie o Teleserie gracias a su interpretación de Juan Salvo, el protagonista de esta historia apocalíptica ambientada en Buenos Aires.
El elenco también celebró otros importantes triunfos. Andrea Pietra fue distinguida como Mejor Actriz de Reparto, mientras que el actor uruguayo César Troncoso se llevó el premio a Mejor Actor de Reparto por su papel de Alfredo “Tano” Favalli, uno de los personajes más queridos de la serie.
Además, la producción fue reconocida en apartados técnicos y artísticos clave, entre ellos:
- Mejor Miniserie o Teleserie
- Mejor Dirección
- Mejor Montaje
- Mejores Efectos Especiales
- Mejor Música Original
El fenómeno global de El Eternauta
Estrenada por Netflix en abril de 2025, la primera temporada presentó una historia atrapante centrada en una misteriosa nevada tóxica que arrasa con gran parte de la población de Buenos Aires.
A partir de ese desastre, un grupo de sobrevivientes descubre que enfrenta una invasión extraterrestre y deberá organizarse para resistir.
Con una combinación de drama, suspenso y ciencia ficción, la serie logró captar la atención de espectadores de distintos países y se transformó en una de las producciones latinoamericanas más comentadas del streaming.
Qué se sabe de la segunda temporada
Tras el éxito rotundo de la primera entrega, Netflix confirmó que El Eternauta tendrá segunda temporada.
Según trascendió, los nuevos episodios ya se encuentran en etapa de desarrollo y los guiones estarían terminados. El rodaje comenzaría en los próximos meses, aunque su estreno recién podría concretarse entre mediados y fines de 2027.
La demora responde a la complejidad técnica de la producción, especialmente en el trabajo de postproducción y efectos visuales, un aspecto que buscará superarse en esta nueva etapa.
Además, se espera que la próxima temporada cuente con más capítulos y un despliegue aún mayor, reforzando el universo narrativo que convirtió a la serie en uno de los mayores éxitos argentinos de los últimos años.