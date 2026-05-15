El truco del aire acondicionado para el invierno: cómo usar correctamente el Modo Heat

¿Qué es el Modo Heat y cómo funciona?

El modo Heat en los aires acondicionados se basa en la tecnología de la bomba de calor. Mientras que el modo Cool extrae el calor del interior de una habitación y lo expulsa al exterior, el modo Heat invierte este proceso, extrayendo el calor del exterior y llevándolo al interior. Esta tecnología permite que el aire acondicionado funcione como un sistema de calefacción eficiente.