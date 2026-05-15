Secciones
SociedadActualidad

El truco del aire acondicionado para el invierno: cómo usar correctamente el Modo Heat

No solo te mantiene cálido, sino que también cuida tu bolsillo y el medio ambiente.

Aire acondicionado en invierno: ¿cómo funciona el Modo Heat que permite calefaccionar la casa sin gastar una fortuna? Aire acondicionado en invierno: ¿cómo funciona el Modo Heat que permite calefaccionar la casa sin gastar una fortuna?
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Los usuarios en Argentina emplean el modo Heat del aire acondicionado para calefaccionar hogares eficientemente ante la llegada del invierno y el aumento de costos energéticos.
  • Funciona mediante una bomba de calor que extrae aire del exterior. Es más económico que las estufas eléctricas tradicionales porque transfiere calor en lugar de generarlo de cero.
  • Esta tecnología reduce el impacto ambiental y las facturas de luz. Su eficacia depende del mantenimiento de filtros y puede requerir apoyo en zonas con climas de frío extremo.
Resumen generado con IA

El frío llegó para quedarse, y el aire acondicionado podría ser tu mejor aliado para mantener el hogar cálido sin gastar una fortuna. 

Aunque estos dispositivos se asocian comúnmente con el verano, muchos modelos modernos incluyen una función de calefacción: el modo "Heat".

¿Qué es el Modo Heat y cómo funciona?

El modo Heat en los aires acondicionados se basa en la tecnología de la bomba de calor. Mientras que el modo Cool extrae el calor del interior de una habitación y lo expulsa al exterior, el modo Heat invierte este proceso, extrayendo el calor del exterior y llevándolo al interior. Esta tecnología permite que el aire acondicionado funcione como un sistema de calefacción eficiente.

Aire acondicionado en invierno: ¿cómo es la función Low que permite calefaccionar la casa y ahorrar energía?

Aire acondicionado en invierno: ¿cómo es la función Low que permite calefaccionar la casa y ahorrar energía?

El modo Heat aprovecha el principio de la bomba de calor, que es altamente eficiente para transferir calor en lugar de generarlo desde cero. Esto lo hace más económico en comparación con otros métodos de calefacción, como los calentadores eléctricos.

Ventajas del Modo Heat

Una de las principales ventajas del modo Heat es su capacidad para mantener una temperatura constante y cómoda gracias a los termostatos digitales integrados en muchos aires acondicionados modernos. Esto ayuda a evitar las fluctuaciones bruscas de temperatura, algo común en otros sistemas de calefacción.

Además, la bomba de calor es una opción ecológica, ya que utiliza menos energía para generar calor en comparación con otros métodos. Esto se traduce en facturas de electricidad más bajas y un menor impacto ambiental.

Limitaciones y consideraciones

Sin embargo, es importante tener en cuenta las limitaciones del modo Heat. Su eficiencia puede disminuir en climas extremadamente fríos. En estos casos, se recomienda contar con un sistema de calefacción complementario.

Para maximizar la eficiencia del modo Heat, es crucial un buen mantenimiento del aire acondicionado. Limpia regularmente los filtros y asegúrate de que las unidades interiores y exteriores estén libres de obstrucciones.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
¿Qué gasta más energía, apagar y encender el aire acondicionado o mantenerlo prendido?

¿Qué gasta más energía, apagar y encender el aire acondicionado o mantenerlo prendido?

Aire acondicionado en modo calor: ¿cuál es la temperatura ideal?

Aire acondicionado en modo calor: ¿cuál es la temperatura ideal?

Aire acondicionado en invierno: ¿en qué temperatura usarlo durante la noche?

Aire acondicionado en invierno: ¿en qué temperatura usarlo durante la noche?

Seis consejos para utilizar el aire acondicionado en invierno

Seis consejos para utilizar el aire acondicionado en invierno

Aire acondicionado split o portátil: ¿cuál consume menos energía?

Aire acondicionado split o portátil: ¿cuál consume menos energía?

Lo más popular
El Tesla de Manuel Quintar destapó denuncias por negocios con el PAMI en Jujuy
1

El Tesla de Manuel Quintar destapó denuncias por negocios con el PAMI en Jujuy

Cómo no va a haber vino en Tucumán si tenemos 18 bodegas”: la nueva presidenta del sector quiere terminar con un mito
2

"Cómo no va a haber vino en Tucumán si tenemos 18 bodegas”: la nueva presidenta del sector quiere terminar con un mito

Un médico tucumano casi muere en la pandemia y escribió un libro para no olvidar
3

Un médico tucumano casi muere en la pandemia y escribió un libro para no olvidar

Ajuste en Gendarmería: recortan fondos para la lucha contra el narcotráfico
4

Ajuste en Gendarmería: recortan fondos para la lucha contra el narcotráfico

Cómo estará el tiempo este fin de semana en Tucumán
5

Cómo estará el tiempo este fin de semana en Tucumán

Ranking notas premium
Pelli será operado otra vez por el cabezazo de Pichón Segura e insiste por una junta médica
1

Pelli será operado otra vez por el cabezazo de "Pichón" Segura e insiste por una junta médica

Secuestros policiales de personas: un modus operandi con varios antecedentes
2

Secuestros policiales de personas: un modus operandi con varios antecedentes

Violencia obstétrica: las marcas invisibles que muchas mujeres cargan después de parir
3

Violencia obstétrica: las marcas invisibles que muchas mujeres cargan después de parir

Cómo no va a haber vino en Tucumán si tenemos 18 bodegas”: la nueva presidenta del sector quiere terminar con un mito
4

"Cómo no va a haber vino en Tucumán si tenemos 18 bodegas”: la nueva presidenta del sector quiere terminar con un mito

Soy justiciera: la docente de Simoca recibió una condena condicional de seis meses
5

"Soy justiciera": la docente de Simoca recibió una condena condicional de seis meses

Más Noticias
El frío polar vuelve con fuerza este fin de semana: anuncian nieve y heladas en gran parte del país

El frío polar vuelve con fuerza este fin de semana: anuncian nieve y heladas en gran parte del país

Alerta por frío: siguen las heladas y anticipan posibles lluvias para el fin de semana

Alerta por frío: siguen las heladas y anticipan posibles lluvias para el fin de semana

Violencia obstétrica: las marcas invisibles que muchas mujeres cargan después de parir

Violencia obstétrica: las marcas invisibles que muchas mujeres cargan después de parir

Un productor tucumano reveló cómo identificar la palta robada y alertó sobre su comercialización

Un productor tucumano reveló cómo identificar la palta robada y alertó sobre su comercialización

Anses confirmó cambios en jubilaciones: cómo impacta el nuevo índice de actualización salarial

Anses confirmó cambios en jubilaciones: cómo impacta el nuevo índice de actualización salarial

Cambia el salario de los empleados públicos: la nueva medida del Gobierno nacional que impacta en los sueldos estatales

Cambia el salario de los empleados públicos: la nueva medida del Gobierno nacional que impacta en los sueldos estatales

Arrojar cáscaras de papa sobre las brasas del asado: cuándo hacerlo y por qué

Arrojar cáscaras de papa sobre las brasas del asado: cuándo hacerlo y por qué

Hervir hojas de laurel con bicarbonato: para qué sirve y por qué lo recomiendan

Hervir hojas de laurel con bicarbonato: para qué sirve y por qué lo recomiendan

Comentarios