Qué fue de la vida de Samanta Farjat: el impactante presente de la chica del caso Coppola

En 1996, con apenas 19 años y mientras cursaba la carrera de Publicidad, Farjat quedó en el centro de la escena pública tras el operativo policial que derivó en la detención del entonces representante de Diego Maradona. El hallazgo de droga dentro de un jarrón en el departamento de Coppola convirtió aquel episodio en uno de los más comentados de la época y la joven pasó a ser una de las caras más reconocidas del caso.