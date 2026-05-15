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Qué fue de la vida de Samanta Farjat: el impactante presente de la chica del caso Coppola

A sus casi 50 años, Samanta Farjat muestra una transformación que sorprende a quienes la recuerdan por aquel histórico episodio judicial.

Qué fue de la vida de Samanta Farjat: el impactante presente de la chica del caso Coppola Qué fue de la vida de Samanta Farjat: el impactante presente de la chica del caso Coppola
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Samanta Farjat, figura del caso Coppola en 1996, vive hoy alejada del escándalo mediático, trabajando como periodista y dedicada al activismo por el bienestar de los animales.
  • Surgió a la fama tras el operativo en el departamento de Guillermo Coppola por el hallazgo de droga. Tras años de exposición extrema, reconstruyó su perfil en medios y redes sociales.
  • Su presente marca una ruptura con la farándula de los 90. Farjat ahora impulsa proyectos solidarios y busca crear una fundación para asistir a animales en situación de abandono.
Resumen generado con IA

A casi tres décadas de uno de los escándalos mediáticos más recordados de la Argentina, el nombre de Samanta Farjat vuelve a despertar curiosidad. La joven que saltó a la fama en los años 90 por su vinculación con el resonante caso judicial que involucró a Guillermo Coppola hoy lleva una vida muy distinta, alejada de aquella exposición extrema que marcó su juventud.

En 1996, con apenas 19 años y mientras cursaba la carrera de Publicidad, Farjat quedó en el centro de la escena pública tras el operativo policial que derivó en la detención del entonces representante de Diego Maradona. El hallazgo de droga dentro de un jarrón en el departamento de Coppola convirtió aquel episodio en uno de los más comentados de la época y la joven pasó a ser una de las caras más reconocidas del caso.

La repercusión mediática fue inmediata. Samanta se transformó en figura habitual de programas de televisión, revistas y portadas, convirtiéndose en uno de los personajes más emblemáticos de la farándula noventosa.

Cómo es la vida actual de Samanta Farjat

Lejos de aquellos años de exposición constante, Samanta Farjat reconstruyó su camino profesional y personal. Hoy se desempeña en el ámbito periodístico, actividad que desarrolló en distintos medios gráficos y radiales.

Además, en sus redes sociales comparte una faceta completamente diferente a la que muchos recuerdan. Allí muestra momentos de viajes, paisajes paradisiacos y parte de su presente familiar, reflejando una vida más tranquila y enfocada en nuevos proyectos.

Con una imagen renovada, Farjat suele sorprender a sus seguidores con publicaciones desde exclusivos destinos turísticos, donde luce un estilo muy distinto al de la joven mediática que acaparaba cámaras en los años 90.

Qué fue de la vida de Samanta Farjat: el impactante presente de la chica del caso Coppola

Su fuerte compromiso solidario

Más allá de su trabajo en medios, una de las actividades que más ocupa su tiempo está relacionada con el rescate y cuidado de animales. En distintas entrevistas contó que dedica gran parte de su energía a colaborar con la protección animal, asistiendo a perros, gatos y otros animales en situación de abandono.

Incluso, manifestó su deseo de impulsar una fundación destinada al cuidado animal y promover la creación de espacios públicos de atención veterinaria accesibles.

También participa en acciones solidarias vinculadas a la asistencia social y el acompañamiento a niños con necesidades especiales, una faceta poco conocida de quien supo ser una de las figuras más comentadas de la televisión argentina.

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