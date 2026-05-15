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Tras la polémica con Racing, la Liga Profesional confirmó los árbitros para las semifinales del Apertura

River recibirá a Rosario Central en el Monumental, mientras que Argentinos Juniors enfrentará a Belgrano por un lugar en la final.

Tras la polémica con Racing, la Liga Profesional confirmó los árbitros para las semifinales del Apertura
Hace 6 Min

La Liga Profesional confirmó las designaciones arbitrales para las semifinales del torneo Apertura, que se disputarán este fin de semana y definirán a los equipos que pelearán por el título. Las elecciones llegaron apenas horas después de las fuertes polémicas arbitrales que marcaron los cuartos de final y que volvieron a poner al VAR en el centro de la escena.

El partido más esperado será el que protagonizarán River y Rosario Central este sábado desde las 19.30 en el estadio Monumental. Para ese encuentro fue designado Nicolás Ramírez como árbitro principal, mientras que Silvio Trucco estará a cargo del VAR.

Por el otro lado del cuadro, Argentinos Juniors recibirá a Belgrano el domingo a las 17 con arbitraje de Nazareno Arasa. En ese encuentro, el VAR estará bajo la responsabilidad de Lucas Novelli.

El arbitraje, otra vez en discusión

Las designaciones llegan en medio de un clima caliente por el arbitraje del partido entre Rosario Central y Racing. Las decisiones de Darío Herrera, especialmente la expulsión de Adrián “Maravilla” Martínez y algunas jugadas revisadas por el VAR, generaron fuertes protestas de jugadores, dirigentes e hinchas de la Academia.

Después de la eliminación, incluso Diego Milito explotó públicamente contra el arbitraje y lanzó una frase que rápidamente recorrió todo el fútbol argentino: “Nos sentimos robados”, aseguró el presidente de Racing.

Con ese antecedente reciente, la lupa volverá a estar puesta sobre los jueces en una instancia decisiva del campeonato. Tanto River-Central como Argentinos-Belgrano definirán a los finalistas de un Torneo Apertura que llegó a su etapa más caliente.

Los árbitros de las semifinales

Sábado 16 de mayo
19.30 - River vs. Rosario Central
Árbitro: Nicolás Ramírez
VAR: Silvio Trucco

Domingo 17 de mayo
17 - Argentinos Juniors vs. Belgrano
Árbitro: Nazareno Arasa
VAR: Lucas Novelli

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