Tras la polémica con Racing, la Liga Profesional confirmó los árbitros para las semifinales del Apertura

La Liga Profesional confirmó las designaciones arbitrales para las semifinales del torneo Apertura, que se disputarán este fin de semana y definirán a los equipos que pelearán por el título. Las elecciones llegaron apenas horas después de las fuertes polémicas arbitrales que marcaron los cuartos de final y que volvieron a poner al VAR en el centro de la escena.