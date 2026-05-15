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Jornadas judiciales

Justicia y federalismo: el XVII Congreso Nacional del Secretariado cerró con un análisis sobre la innovación

Con la participación de 500 asistentes y referentes de todo el país, el foro analizó el impacto de la inteligencia artificial y la transformación de las oficinas judiciales. Autoridades locales y nacionales destacaron el valor del asociacionismo

Regino Amado, Miguel Acevedo, Marcela Ruiz, Claudia Sbdar y Washington Navarro, durante la apertura de las jornadas. Regino Amado, Miguel Acevedo, Marcela Ruiz, Claudia Sbdar y Washington Navarro, durante la apertura de las jornadas.
Juan Manuel Montero
Por Juan Manuel Montero Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Concluyó en Tucumán el XVII Congreso Nacional del Secretariado con 500 asistentes, enfocado en analizar la innovación y la modernización del sistema judicial en un marco federal.
  • Tras dos jornadas de debate técnico, se abordó el impacto de la inteligencia artificial y la gestión de oficinas judiciales, destacando el valor del asociacionismo y la capacitación.
  • El evento reafirma la necesidad de reformas para una justicia más humana y transparente, donde la tecnología sirva de herramienta sin reemplazar el compromiso ético y la sensibilidad.
Resumen generado con IA

Tras dos jornadas de intenso intercambio técnico, concluyó en Tucumán el XVII Congreso Nacional del Secretariado, Función Judicial y Ministerio Público. El encuentro, que reunió a unos 500 asistentes de diversas jurisdicciones argentinas, se consolidó como un espacio de reflexión sobre la modernización del sistema judicial.

La apertura institucional dio cuenta de la relevancia del evento, con la participación de la presidenta de la Federación Argentina de la Magistratura (FAM), Marcela Ruiz; la vocal de la Corte Suprema local, Claudia Sbdar; el vicegobernador Miguel Acevedo; el ministro de Gobierno, Regino Amado, y el ministro Pupilar y de la Defensa, Washington Navarro. Durante el acto inicial, Ruiz resaltó la identidad federal del encuentro: “Hoy en este Congreso vibra el asociacionismo y el federalismo. Estamos acá porque trabajamos por un poder judicial absolutamente federal, por una justicia cercana a la gente y totalmente independiente”. Profundizando en el rol del sector, la magistrada añadió: “El funcionariado es el motor que impulsa la gestión diaria; somos quienes debemos garantizar que el servicio de justicia no sea solo un expediente, sino una respuesta humana y oportuna”. Asimismo, instó a sus colegas a abrazar la innovación con responsabilidad: “La tecnología es una herramienta, pero nuestra esencia reside en el compromiso ético; no podemos permitir que los algoritmos reemplacen la sensibilidad necesaria para juzgar la realidad social”.  Por su parte, el vicegobernador Acevedo celebró la elección de la sede al recordar el rol histórico de la provincia: “Cada vez que se hace un congreso recuerdo que acá se hizo el congreso más importante de la Argentina, donde nació la patria. Verlos acá unidos nos hace pensar que las instituciones están fuertes”. Sbdar, por su parte, enfatizó la necesidad de un servicio eficiente: “Si trabajamos preservando la división de poderes y formándonos cada día mejor, estaríamos ofreciendo un Poder Judicial que le sirva a todas las personas; que cada uno toque las puertas y estas se abran y se resuelvan en los tiempos adecuados”.  

El programa académico permitió desglosar los desafíos que impone la tecnología. Los paneles contaron con exposiciones de Bárbara Filgueira sobre la transformación judicial y de José Ignacio Pastore, quien junto a Adolfo Iriarte Yanicelli y Ana María Basualdo, analizó la responsabilidad funcional en tiempos de Inteligencia Artificial. También se destacó la mirada sobre el Ministerio Público de la mano de Christian Fabio y Lorena Árquez, mientras que la gestión operativa de las nuevas oficinas judiciales fue abordada por especialistas como Marcia Catinari, Raquel Catalán, Fedra Lago, Josefina Sánchez y Marcelo Zelarayán.  Uno de los pilares del congreso fue el Taller Federal, donde se trabajaron ejes vinculados a la identidad, la carrera judicial y la construcción de redes. Este espacio permitió profundizar en las ponencias de Melina Jajamovich, Juan Pablo Albornoz Kokot y Hernán Mavrommatis, orientadas a repensar el propósito del funcionario en un entorno de cambio permanente. Asimismo, el análisis previsional y de seguridad social estuvo a cargo de Eduardo Barrionuevo y Verónica Carrizo, completando una agenda que combinó lo estrictamente jurídico con la gestión del capital humano.  

El cierre del evento dejó un balance de madurez institucional para el funcionariado judicial. Más allá de la actualización técnica, las jornadas reafirmaron la importancia de la capacitación continua como herramienta para garantizar la tutela judicial efectiva. Para los organizadores, el éxito de la convocatoria y la calidad de los debates ratifican a Tucumán como un punto de encuentro esencial para discutir las reformas necesarias que demanda una justicia moderna, transparente y, sobre todo, humana.


Temas Regino AmadoClaudia SbdarWashington Navarro DávilaMiguel Acevedo
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