Justicia y federalismo: el XVII Congreso Nacional del Secretariado cerró con un análisis sobre la innovación

La apertura institucional dio cuenta de la relevancia del evento, con la participación de la presidenta de la Federación Argentina de la Magistratura (FAM), Marcela Ruiz; la vocal de la Corte Suprema local, Claudia Sbdar; el vicegobernador Miguel Acevedo; el ministro de Gobierno, Regino Amado, y el ministro Pupilar y de la Defensa, Washington Navarro. Durante el acto inicial, Ruiz resaltó la identidad federal del encuentro: “Hoy en este Congreso vibra el asociacionismo y el federalismo. Estamos acá porque trabajamos por un poder judicial absolutamente federal, por una justicia cercana a la gente y totalmente independiente”. Profundizando en el rol del sector, la magistrada añadió: “El funcionariado es el motor que impulsa la gestión diaria; somos quienes debemos garantizar que el servicio de justicia no sea solo un expediente, sino una respuesta humana y oportuna”. Asimismo, instó a sus colegas a abrazar la innovación con responsabilidad: “La tecnología es una herramienta, pero nuestra esencia reside en el compromiso ético; no podemos permitir que los algoritmos reemplacen la sensibilidad necesaria para juzgar la realidad social”. Por su parte, el vicegobernador Acevedo celebró la elección de la sede al recordar el rol histórico de la provincia: “Cada vez que se hace un congreso recuerdo que acá se hizo el congreso más importante de la Argentina, donde nació la patria. Verlos acá unidos nos hace pensar que las instituciones están fuertes”. Sbdar, por su parte, enfatizó la necesidad de un servicio eficiente: “Si trabajamos preservando la división de poderes y formándonos cada día mejor, estaríamos ofreciendo un Poder Judicial que le sirva a todas las personas; que cada uno toque las puertas y estas se abran y se resuelvan en los tiempos adecuados”.