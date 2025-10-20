La Generación Z vuelve a cumplir un rol protagónico en protestas en Perú y Marruecos

Primero sucedió en Nepal y, luego, en Madagascar, donde el repudio juvenil logró derribar gobernantes. En las últimas semanas, Marruecos y Perú se convirtieron en escenarios de una misma energía: la de una generación conectada, cansada de la desigualdad y la corrupción. Lo que empezó como conversaciones y publicaciones en redes sociales derivó en marchas multitudinarias lideradas por jóvenes nacidos a comienzos de los 2000. Se trata de ciudadanos 100% digitales, que quizá desconfíen de los partidos y las instituciones, pero saben del poder colectivo de internet.