Anses: quiénes cobran este martes 12 de mayo de 2026

Resumen para apurados
- ANSES paga este martes 12 de mayo de 2026 a jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones sociales con DNI terminados en 1, 2 y 3 según el calendario oficial nacional.
- El pago incluye un aumento y un bono de $70.000 para jubilados de haberes mínimos. Los DNI finalizados en 1 cobran AUH y AUE, mientras que PNC con DNI 2 y 3 perciben sus haberes hoy.
- El cronograma asegura la distribución de recursos a sectores vulnerables. El refuerzo económico busca paliar la inflación y garantizar el poder adquisitivo de los beneficiarios.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó quiénes cobrarán este martes 12 de mayo de 2026 según el calendario oficial de pagos. Durante la jornada percibirán sus haberes jubilados, pensionados y titulares de distintas asignaciones sociales.
Además, el organismo recordó que los jubilados que cobran el haber mínimo recibirán el aumento correspondiente junto con el bono extraordinario de 70 mil pesos.
Quiénes cobran este martes 12 de mayo
Jubilados y pensionados
Cobran este martes los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo y tienen DNI terminado en 1.
AUH y Asignaciones Familiares
También cobran este 12 de mayo:
Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con DNI finalizado en 1.
Beneficiarios de la Asignación Familiar por Hijo con DNI terminado en 1.
Titulares de la Asignación por Embarazo con DNI finalizado en 1.
Pensiones No Contributivas
Perciben sus haberes los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) con DNI terminados en 2 y 3.
Asignaciones Familiares de PNC
La ANSES recordó que las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas se pagan para todas las terminaciones de DNI entre el 11 de mayo y el 10 de junio.