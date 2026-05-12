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Cartas de lectores: lesiones en el deporte
Hace 4 Hs

En el año 2013 leí en vuestro diario un pedido que hacía la FIFA a todos los científicos del mundo: que buscaran la manera de terminar con las lesiones graves en el deporte. Desgarros, esguinces y corte de ligamentos cruzados. Estamos en 2026 y todo sigue igual. Cuando San Martín subió a Primera (jugando de visitante) se lesionó de gravedad Nacho Arce. Le diagnosticaron lumbociatalgia  pero no se consiguió quién lo asistiera. Después de tantos ruegos, me pidió que lo asistiera. Tras dos horas de lucha se incorporó y realizó todo tipo de ejercicios y en un momento dado me dijo: “Esto es lo que no podía hacer”. Al otro día se presentó a entrenar como si nada hubiera pasado. A partir de ese momento, “Taca” Bieler, Lucas Acevedo, “Tino” Costa y otros jugadores cuyos nombres no recuerdo comenzaron a llamarme para que los asistiera. Con total humildad quiero llegar por este medio con un mensaje: masajes semanales. ¿Por qué? La fatiga invade la parte muscular y esta la parte ósea. Otra: el tono muscular juega un importantísimo papel, razón por la cual un jugador se vuelve impreciso. Ejemplo: solo frente al arco, tira la pelota a la tribuna.

José Fernando Reinoso                                                     

Uruguay 3.179 

S. M. de Tucumán

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