Dos condenadas por haber engañado a una mujer de 88 años para usurpar su casa

Resumen para apurados
- Dos mujeres fueron condenadas en Tucumán a ocho meses de prisión condicional por engañar y usurpar en mayo de 2024 la casa de una familiar de 88 años para ocuparla ilegalmente.
- Las imputadas simularon una orden judicial falsa para desalojar a la víctima tras 50 años de residencia. La Fiscalía probó una maniobra violenta basada en el vínculo familiar.
- La justicia ordenó la restitución del inmueble y fijó reglas de conducta. El fallo destaca la vulnerabilidad de la vejez frente a delitos contra la propiedad en el ámbito privado.
Dos mujeres fueron condenadas a ocho meses de prisión de ejecución condicional por haber despojado a una mujer de 88 años de su casa para ocupar ilegalmente la vivienda. Por pedido del Ministerio Público Fiscal, la víctima recuperó el inmueble y las imputadas deberán cumplir reglas de conducta durante los próximos dos años.
El caso fue investigado por la Fiscalía de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I, dirigida por Diego López Ávila. Según la teoría fiscal, entre el 25 y el 26 de mayo de 2024, las imputadas ingresaron ilegítimamente a la vivienda de una familiar de 88 años -ubicada en pasaje Catamarca al 1.600-, la despertaron y la engañaron diciéndole que existía una orden judicial que le exigía abandonar el hogar en el que había vivido durante más de 50 años.
Una vez que lograron despojar a la mujer de la propiedad, ambas permanecieron en el interior y comenzaron a ocupar indebidamente el inmueble. La víctima denunció la situación y, tras varios meses de investigación, el pasado 21 de abril se inició un debate oral contra las acusadas.
Durante la jornada de alegatos de clausura, el auxiliar fiscal Rogelio Rodríguez el Busto, acompañado por la instructora Justina Cardona Delaporte, solicitó que fueran condenadas a tres años de prisión de cumplimiento efectivo, además de la restitución provisoria del inmueble, por considerarlas coautoras del delito de usurpación por despojo, mediante violencia y engaño.
El representante del Ministerio Público sostuvo que, a lo largo del juicio, quedó demostrada una maniobra planificada, progresiva y ejecutada en etapas, consistente en la remoción de la división material del inmueble, el ingreso ilegítimo al sector ocupado por la víctima y su posterior expulsión mediante el uso combinado de engaños y presión.
Además, hizo hincapié en el carácter violento del accionar, no sólo por los actos físicos, sino también por el contexto en el que se desarrollaron los hechos, particularmente el aprovechamiento de la edad, el estado de salud y la situación de vulnerabilidad de la damnificada, así como también el uso del vínculo familiar como elemento facilitador de la maniobra. La víctima respaldó el pedido del Ministerio Público y solicitó que le devolvieran su vivienda.
Luego de analizar las pruebas producidas durante el debate y de escuchar los planteos de las partes, la jueza interviniente resolvió condenar a las imputadas. Sin embargo, en lugar de hacer lugar al pedido de la Fiscalía, les impuso una pena de ocho meses de prisión de cumplimiento condicional, reglas de conducta por dos años y ordenó la restitución efectiva del inmueble en disputa.