Dos condenadas por haber engañado a una mujer de 88 años para usurpar su casa

Además, hizo hincapié en el carácter violento del accionar, no sólo por los actos físicos, sino también por el contexto en el que se desarrollaron los hechos, particularmente el aprovechamiento de la edad, el estado de salud y la situación de vulnerabilidad de la damnificada, así como también el uso del vínculo familiar como elemento facilitador de la maniobra. La víctima respaldó el pedido del Ministerio Público y solicitó que le devolvieran su vivienda.