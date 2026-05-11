Detienen a un sospechoso de participar en el millonario robo a un comercio tucumano

La captura se concretó el viernes alrededor de las 21.30. Los efectivos obtuvieron información de que “Tanque” se encontraba oculto en las inmediaciones de las calles Marcos Paz y Eduardo Bulnes. Cuando llegaron al lugar, observaron al sospechoso parado frente a una vivienda. Al advertir la presencia de los móviles policiales, intentó escapar e ingresar rápidamente al domicilio, pero fue reducido por los uniformados.