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Detienen a un sospechoso de participar en el millonario robo a un comercio tucumano

La investigación apunta a una banda que ingresó por el techo de un local y sustrajo $134 millones en diciembre de 2025.

Detienen a un sospechoso de participar en el millonario robo a un comercio tucumano
Por Micaela Pinna Otero Hace 38 Min

Resumen para apurados

  • La policía detuvo en Tucumán a un sospechoso de integrar la banda que robó $134 millones de un comercio local en diciembre de 2025, tras una exhaustiva investigación criminal.
  • Los delincuentes ingresaron al local por el techo para concretar el millonario botín. El avance de la causa permite identificar a los miembros de esta organización delictiva.
  • Esta captura representa un avance clave para desarticular por completo a la banda. Se espera que el testimonio del detenido aporte datos para localizar al resto de los prófugos.
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Un hombre de 39 años fue detenido este fin de semana, acusado de integrar una banda que ingresó a un local comercial en diciembre del año pasado y sustrajo $134 millones destinados al pago de empleados. Durante el procedimiento, además, fueron aprehendidos otros dos sujetos, señalados de intentar entorpecer el accionar policial.

La causa se inició el 18 de diciembre de 2025, cuando la víctima denunció que desconocidos habían ingresado a su local comercial, ubicado sobre calle Marcos Paz al 1.700, tras realizar un boquete en el techo del inmueble. Según la presentación judicial, del interior del negocio se llevaron $134 millones en efectivo destinados al pago de salarios de los trabajadores de la empresa.

La detención fue concretada por efectivos de la División Sustracción de Automotores durante un operativo realizado en la zona oeste de la capital tucumana. El sospechoso fue identificado como Gastón Ricardo Perpiñal, alias “Tanque”, quien tenía un pedido de captura vigente dispuesto por la Justicia.

En su denuncia, el damnificado indicó que los autores habían escapado en un automóvil rojo luego de concretar el robo. A partir de ese dato, personal de la Dirección General de Investigaciones Criminales y Delitos Complejos, dirigida por Miguel Carabajal y Diego Bernachi, inició una serie de tareas investigativas para intentar identificar a los involucrados.

Los pesquisas realizaron relevamientos de cámaras de seguridad, tomaron declaraciones a vecinos y efectuaron distintas averiguaciones que permitieron establecer que un hombre apodado “Tanque” habría sido uno de los participantes del golpe. Según informaron, el sospechoso se movilizaba en un automóvil Fiat Argo rojo, vehículo que presuntamente habría sido utilizado durante el robo.

En paralelo, los investigadores llevaron adelante distintos allanamientos en domicilios vinculados a la causa. Durante esos procedimientos secuestraron diversos elementos considerados de interés para el avance del expediente.

Con las pruebas reunidas, el fiscal Carlos Saltor, a cargo de la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos IV, solicitó la captura del sospechoso, medida que fue autorizada por el juez Guillermo Di Lella a fines de abril.

La captura se concretó el viernes alrededor de las 21.30. Los efectivos obtuvieron información de que “Tanque” se encontraba oculto en las inmediaciones de las calles Marcos Paz y Eduardo Bulnes. Cuando llegaron al lugar, observaron al sospechoso parado frente a una vivienda. Al advertir la presencia de los móviles policiales, intentó escapar e ingresar rápidamente al domicilio, pero fue reducido por los uniformados.

Durante el procedimiento también fueron aprehendidos otros dos hombres, acusados de intentar obstaculizar el operativo mientras se concretaba la detención de “Tanque”. Los tres fueron trasladados posteriormente a la sede de la unidad especial y puestos a disposición de la Justicia.

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