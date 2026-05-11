Vuelve Primavera Sound a Buenos Aires: Gorillaz y The Strokes encabezarán la edición 2026

Resumen para apurados
- Gorillaz y The Strokes encabezarán el Primavera Sound Buenos Aires el 28 y 29 de noviembre de 2026, en una tercera edición que reunirá figuras internacionales y locales de renombre.
- Tras las ediciones de 2022 y 2023, el festival regresa con FKA twigs y Lily Allen. La venta de entradas comienza el 12 de mayo con beneficios para clientes del banco BBVA.
- El evento consolida a Buenos Aires en el circuito de música alternativa, integrando figuras como Juana Molina y el regreso de Jaime Sin Tierra con impacto en la escena cultural.
Después de sus ediciones de 2022 y 2023, el festival Primavera Sound Buenos Aires volverá a la Argentina con una tercera edición que promete reunir a algunas de las figuras más importantes de la escena internacional y local.
El evento se realizará los días 28 y 29 de noviembre en Buenos Aires, aunque por el momento los organizadores todavía no confirmaron el predio donde se desarrollará el encuentro musical.
La expectativa creció luego de que se conociera el line up oficial: Gorillaz y The Strokes serán los grandes encargados de encabezar el festival nacido en 2001 en Barcelona y convertido con el tiempo en una referencia mundial de la música alternativa y contemporánea.
La banda virtual creada por Damon Albarn llegará a Buenos Aires para presentar “The Mountain”, luego de sus actuaciones en las ediciones del festival realizadas en Barcelona y Porto.
Por su parte, The Strokes desembarcará impulsado por “Reality Awaits”, su primer álbum en seis años.
El cartel internacional también incluirá a la artista FKA twigs, el sueco Yung Lean, una renovada Lily Allen, que presentará “West End Girl”, la nueva figura del euro-country CMAT y la cantautora australiana Courtney Barnett.
Una grilla atravesada por la escena alternativa
Los organizadores destacaron que la conexión con Barcelona atraviesa toda la programación artística de esta edición.
En esa línea, el festival también reunirá a proyectos vinculados al pop experimental y la electrónica contemporánea como underscores, Smerz y Sophia Stel.
A ellos se sumarán figuras de la escena electrónica como Danny L Harle, Los Thuthanaka y Nick León.
La propuesta también incluirá una impronta punk y experimental con nombres como Model/Actriz, Machine Girl y Ecco2k.
Entre las sorpresas más comentadas aparece además la presencia de Cara Delevingne, quien aprovechará el festival para presentar su primer proyecto musical.
La programación se completa con Nation of Language, Metrika, This Is Lorelei, Mannequin Pussy y John Talabot, referente histórico de la cultura club de Barcelona.
Fuerte presencia argentina
La edición 2026 de Primavera Sound Buenos Aires también tendrá una importante representación de artistas nacionales.
Entre los nombres confirmados aparecen Juana Molina, Santiago Motorizado, Juliana Gattas y Juana Aguirre.
Además, el festival marcará el esperado regreso de Jaime Sin Tierra.
La organización del evento cuenta con la colaboración de PopArt Music y Move Concerts.
Cuándo comienza la venta de entradas
La cuenta regresiva para el regreso de Primavera Sound a la Argentina comenzará oficialmente este martes 12 de mayo.
La preventa de entradas estará habilitada desde las 12 del mediodía para clientes de BBVA.
En tanto, la venta general correspondiente a la Fase 1 con descuento comenzará el miércoles 13 a las 12, o antes en caso de agotarse el stock de preventa.
Los clientes BBVA también podrán acceder a un beneficio de hasta seis cuotas sin interés durante todas las etapas de comercialización.