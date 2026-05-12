Números de Oro Los Números de Oro de LA GACETA del 12 de mayo de 2026 Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL Hace 6 Hs Seguir en Esta nota es de acceso libre. Temas Números de Oro de LA GACETA Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS Los Números de Oro de LA GACETA del 9 de mayo de 2026 Números de Oro: del dolor a la chance, Daniel recibe hoy el 0 km, un guiño de la suerte y su madre Tres tucumanos ganaron el pozo de los Números de Oro y se repartieron $10.500.000 Lo más popular Transferencia de una camioneta: acusan a una abogada del Estado de cometer un engaño Mayo y el Mayito de las Letras: actividades para “cosechar lectores y plantar memoria” Cannes levanta el telón con estrellas y cine de autor Dos funciones de cine musical: proyectarán “La novicia rebelde” y “Todas las mañanas del mundo” Galerías en la Feria de Arte: definen los participantes del evento en la Sociedad Rural Ranking notas premium La deuda interna Se cae el Acceso Sur: la rescisión de la obra dejaría a Tucumán sin su promesa vial Plan de deuda previsional: consultar antes de llegar tarde Mala Praxis A 90 años de la caravana para abrir el camino a San Javier