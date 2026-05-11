Atlético Tucumán: el Robin Hood que le roba a los grandes pero no sabe ser rico

Un dato le hace justicia a la metáfora y desnuda la paradoja. El equipo de 25 de Mayo y Chile encadenó una racha envidiable: ganó sus últimos dos enfrentamientos contra cada uno de los dos colosos del país. El "impuesto al grande" comenzó en mayo de 2024 (1-0 con gol de Mateo Coronel frente al "Xeneize"); siguió con un 2-1 sobre Boca en julio de 2025 por Copa Argentina (Clever Ferreira y Mateo Bajamich); un sólido 2-0 sobre el River de Marcelo Gallardo en septiembre pasado (Ferreira y Leandro Díaz) y el último golpe, un 1-0 en Núñez contra el equipo de Eduardo Coudet con el sello de Renzo Tesuri.