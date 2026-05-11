Fundación León presenta su evento anual “Hacia un NOA sostenible”

En la oportunidad, Fundación León fidelizará con empresas y aliados los alcances de sus programas y proyectos, con los que, sólo en 2025, llegó a 7.869 personas de manera directa y a más de 31.000 de manera indirecta, según consta en el Informe de Sustentabilidad de la organización, que está disponible en www.fundacionleon.org.ar.