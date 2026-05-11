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Fundación León presenta su evento anual “Hacia un NOA sostenible”

Tendrá lugar el próximo martes 19, desde las 20, en la Casa Histórica. Contará con la presencia de miembros de la Corte, de Embajadas y representantes de organizaciones de la sociedad civil.

Fundación León presenta su evento anual “Hacia un NOA sostenible”
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Fundación León realizará el evento 'Hacia un NOA sostenible' el martes 19 a las 20:00 en la Casa Histórica para impulsar el desarrollo regional con diversos sectores sociales.
  • La iniciativa busca debatir sobre educación e inclusión. Participarán referentes de la justicia, embajadas y empresas tras alcanzar a más de 31.000 beneficiarios durante el 2025.
  • El encuentro se consolida como un espacio clave para generar acciones colectivas y políticas de sustentabilidad, buscando una región más equitativa y con mayor impacto social.
Resumen generado con IA

Fundación León anunció la realización de una nueva edición de “Hacia un NOA sostenible”, su evento anual que convoca a referentes del ámbito social, empresarial y público para reflexionar y construir propuestas orientadas al desarrollo sostenible de la región.

El encuentro, tendrá lugar el martes 19 de mayo, desde las 20, en la Casa Histórica y contará también con la presencia de miembros de la Corte, de Embajadas e invitados especiales que llegarán, desde la Ciudad de Buenos Aires, en representación de organizaciones de la sociedad civil.

“La iniciativa busca generar un espacio de diálogo e intercambio sobre los principales desafíos del NOA, con foco en educación, inclusión y desarrollo”, destacó el director ejecutivo de León, Federico Díaz Marino. “El evento se consolida como un punto de encuentro clave para impulsar acciones colectivas que promuevan una región más equitativa y sostenible”, añadió.

Fundación León presenta su evento anual “Hacia un NOA sostenible”

En la oportunidad, Fundación León fidelizará con empresas y aliados los alcances de sus programas y proyectos, con los que, sólo en 2025, llegó a 7.869 personas de manera directa y a más de 31.000 de manera indirecta, según consta en el Informe de Sustentabilidad de la organización, que está disponible en www.fundacionleon.org.ar.

 Para conocer más del evento o sumarse corporativa o individualmente, se puede ingresar a la web oficial  del evento, en www.fundacionleon.org.ar/eventoanual.

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