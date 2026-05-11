Fundación León presenta su evento anual “Hacia un NOA sostenible”

Resumen para apurados
- Fundación León realizará el evento 'Hacia un NOA sostenible' el martes 19 a las 20:00 en la Casa Histórica para impulsar el desarrollo regional con diversos sectores sociales.
- La iniciativa busca debatir sobre educación e inclusión. Participarán referentes de la justicia, embajadas y empresas tras alcanzar a más de 31.000 beneficiarios durante el 2025.
- El encuentro se consolida como un espacio clave para generar acciones colectivas y políticas de sustentabilidad, buscando una región más equitativa y con mayor impacto social.
Fundación León anunció la realización de una nueva edición de “Hacia un NOA sostenible”, su evento anual que convoca a referentes del ámbito social, empresarial y público para reflexionar y construir propuestas orientadas al desarrollo sostenible de la región.
El encuentro, tendrá lugar el martes 19 de mayo, desde las 20, en la Casa Histórica y contará también con la presencia de miembros de la Corte, de Embajadas e invitados especiales que llegarán, desde la Ciudad de Buenos Aires, en representación de organizaciones de la sociedad civil.
“La iniciativa busca generar un espacio de diálogo e intercambio sobre los principales desafíos del NOA, con foco en educación, inclusión y desarrollo”, destacó el director ejecutivo de León, Federico Díaz Marino. “El evento se consolida como un punto de encuentro clave para impulsar acciones colectivas que promuevan una región más equitativa y sostenible”, añadió.
En la oportunidad, Fundación León fidelizará con empresas y aliados los alcances de sus programas y proyectos, con los que, sólo en 2025, llegó a 7.869 personas de manera directa y a más de 31.000 de manera indirecta, según consta en el Informe de Sustentabilidad de la organización, que está disponible en www.fundacionleon.org.ar.
Para conocer más del evento o sumarse corporativa o individualmente, se puede ingresar a la web oficial del evento, en www.fundacionleon.org.ar/eventoanual.