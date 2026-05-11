Qué debe corregir San Martín para dejar atrás el golpe en Salta y frenar al líder Gimnasia de Jujuy

Cinco puntos separan a San Martín del liderazgo de Gimnasia de Jujuy. No es una diferencia abismal con más de la mitad del torneo por delante, pero tampoco es un número que permita distracciones. El problema es que el “Santo” acaba de tener uno de los golpes más duros: quedó eliminado de la Copa Argentina por penales contra Banfield, después de haber empatado en los 90’ y de haber merecido ganar. Ese tipo de mazazos deja marca, y la pregunta que sobrevuela La Ciudadela es si el equipo de Andrés Yllana tiene la fortaleza para sacudírselo de encima y responder de la mejor manera posible: ganándole al líder en casa.