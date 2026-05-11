Fin de semana con operativos intensivos: múltiples detenciones, allanamientos y secuestros en Tucumán

La Policía de Tucumán desplegó un amplio operativo de seguridad durante el fin de semana que dejó como saldo una importante cantidad de detenidos, allanamientos y procedimientos en distintos puntos de la provincia. Así lo confirmó a LA GACETA el jefe de Policía, Joaquín Girvau, quien destacó el fuerte movimiento de las fuerzas en todas las regionales.