Fin de semana con operativos intensivos: múltiples detenciones, allanamientos y secuestros en Tucumán
Resumen para apurados
- La Policía de Tucumán, dirigida por Girvau, realizó operativos el fin de semana en toda la provincia para combatir el delito, con múltiples detenciones y secuestro de drogas.
- Las acciones incluyeron allanamientos por narcomenudeo, controles viales y la captura de un prófugo peligroso, coordinando esfuerzos tácticos en todas las regionales policiales.
- Con récords en incautación de estupefacientes, el Gobierno provincial ratifica su decisión política de intensificar la seguridad y neutralizar el accionar delictivo a futuro.
La Policía de Tucumán desplegó un amplio operativo de seguridad durante el fin de semana que dejó como saldo una importante cantidad de detenidos, allanamientos y procedimientos en distintos puntos de la provincia. Así lo confirmó a LA GACETA el jefe de Policía, Joaquín Girvau, quien destacó el fuerte movimiento de las fuerzas en todas las regionales.
“Fue un sábado y domingo con una policía movilizada en todos los sectores, con muchos secuestros, muchas detenciones y delincuentes que quedaron tras las rejas”, señaló el funcionario. Según detalló, se llevaron adelante operativos vinculados al narcomenudeo, así como también intervenciones de brigadas de investigación que lograron capturar a personas con pedido de detención por hechos resonantes.
En ese sentido, Girvau indicó que uno de los procedimientos destacados fue realizado por la Brigada de Investigaciones, que logró detener a un delincuente considerado peligroso, sobre quien pesaba una orden judicial por un caso ocurrido el año pasado.
Además, durante el fin de semana se intensificaron los controles viales en diferentes zonas de la provincia. “Hubo muchos controles de alcoholemia, especialmente en la zona este, con numerosos secuestros de vehículos”, explicó. También remarcó la participación activa de las regionales sur, oeste, este, norte y capital, lo que permitió ampliar el alcance de los operativos.
En relación al narcomenudeo, el jefe policial informó que la Dirección General de Drogas Peligrosas (Digrop) llevó adelante procedimientos en la zona de Las Cañitas, en Concepción, donde se concretaron detenciones en el marco de investigaciones en curso.
Girvau también hizo referencia al Operativo Lapacho, una de las principales estrategias de control en la provincia. Si bien no brindó cifras exactas, aseguró que Tucumán registra “récord de secuestro de marihuana y cocaína”, y recordó que el año pasado se incautaron cerca de 800 kilos de droga.
Entre los operativos más relevantes, mencionó procedimientos realizados en Cabo Vallejo, Valentín Jiménez, Siete de Abril y Chuscha, donde se logró el secuestro de casi 300 kilos de estupefacientes y la detención de varias personas.
Finalmente, el jefe de Policía explicó que estas acciones responden a una decisión política de reforzar la seguridad en la provincia. “Vamos a continuar con esta lucha contra el delito. La Policía va a hacer todo lo posible para contrarrestar el accionar de estos delincuentes”, concluyó.