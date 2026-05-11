Secciones
Seguridad

Fin de semana con operativos intensivos: múltiples detenciones, allanamientos y secuestros en Tucumán

El jefe de Policía, Joaquín Girvau, destacó el despliegue en toda la provincia durante el sábado y el domingo.

Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La Policía de Tucumán, dirigida por Girvau, realizó operativos el fin de semana en toda la provincia para combatir el delito, con múltiples detenciones y secuestro de drogas.
  • Las acciones incluyeron allanamientos por narcomenudeo, controles viales y la captura de un prófugo peligroso, coordinando esfuerzos tácticos en todas las regionales policiales.
  • Con récords en incautación de estupefacientes, el Gobierno provincial ratifica su decisión política de intensificar la seguridad y neutralizar el accionar delictivo a futuro.
Resumen generado con IA

La Policía de Tucumán desplegó un amplio operativo de seguridad durante el fin de semana que dejó como saldo una importante cantidad de detenidos, allanamientos y procedimientos en distintos puntos de la provincia. Así lo confirmó a LA GACETA el jefe de Policía, Joaquín Girvau, quien destacó el fuerte movimiento de las fuerzas en todas las regionales.

“Fue un sábado y domingo con una policía movilizada en todos los sectores, con muchos secuestros, muchas detenciones y delincuentes que quedaron tras las rejas”, señaló el funcionario. Según detalló, se llevaron adelante operativos vinculados al narcomenudeo, así como también intervenciones de brigadas de investigación que lograron capturar a personas con pedido de detención por hechos resonantes.

En ese sentido, Girvau indicó que uno de los procedimientos destacados fue realizado por la Brigada de Investigaciones, que logró detener a un delincuente considerado peligroso, sobre quien pesaba una orden judicial por un caso ocurrido el año pasado.

Además, durante el fin de semana se intensificaron los controles viales en diferentes zonas de la provincia. “Hubo muchos controles de alcoholemia, especialmente en la zona este, con numerosos secuestros de vehículos”, explicó. También remarcó la participación activa de las regionales sur, oeste, este, norte y capital, lo que permitió ampliar el alcance de los operativos.

Fin de semana con operativos intensivos: múltiples detenciones, allanamientos y secuestros en Tucumán

En relación al narcomenudeo, el jefe policial informó que la Dirección General de Drogas Peligrosas (Digrop) llevó adelante procedimientos en la zona de Las Cañitas, en Concepción, donde se concretaron detenciones en el marco de investigaciones en curso.

Girvau también hizo referencia al Operativo Lapacho, una de las principales estrategias de control en la provincia. Si bien no brindó cifras exactas, aseguró que Tucumán registra “récord de secuestro de marihuana y cocaína”, y recordó que el año pasado se incautaron cerca de 800 kilos de droga.

Entre los operativos más relevantes, mencionó procedimientos realizados en Cabo Vallejo, Valentín Jiménez, Siete de Abril y Chuscha, donde se logró el secuestro de casi 300 kilos de estupefacientes y la detención de varias personas.

Finalmente, el jefe de Policía explicó que estas acciones responden a una decisión política de reforzar la seguridad en la provincia. “Vamos a continuar con esta lucha contra el delito. La Policía va a hacer todo lo posible para contrarrestar el accionar de estos delincuentes”, concluyó.

Temas Policía de TucumánJoaquín Girvau
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Dónde, a qué hora y cuáles serán los principales reclamos de la marcha por la Ley de Financiamiento Universitaria en Tucumán
1

Dónde, a qué hora y cuáles serán los principales reclamos de la marcha por la Ley de Financiamiento Universitaria en Tucumán

Aguinaldo de junio 2026: la fecha de cobro para jubilados y pensionados
2

Aguinaldo de junio 2026: la fecha de cobro para jubilados y pensionados

Arrojar cáscaras de papa sobre las brasas del asado: cuándo hacerlo y por qué
3

Arrojar cáscaras de papa sobre las brasas del asado: cuándo hacerlo y por qué

En la última década, dirigiendo en Primera, el Ruso Zielinski perdió un sólo clásico: contra San Martín en Atlético Tucumán
4

En la última década, dirigiendo en Primera, el "Ruso" Zielinski perdió un sólo clásico: contra San Martín en Atlético Tucumán

Cuándo cobro Anses: calendario oficial de todos los pagos del lunes 11 de mayo
5

Cuándo cobro Anses: calendario oficial de todos los pagos del lunes 11 de mayo

Ranking notas premium
La deuda interna
1

La deuda interna

Se cae el Acceso Sur: la rescisión de la obra dejaría a Tucumán sin su promesa vial
2

Se cae el Acceso Sur: la rescisión de la obra dejaría a Tucumán sin su promesa vial

Plan de deuda previsional: consultar antes de llegar tarde
3

Plan de deuda previsional: consultar antes de llegar tarde

Mala Praxis
4

Mala Praxis

A 90 años de la caravana para abrir el camino a San Javier
5

A 90 años de la caravana para abrir el camino a San Javier

Más Noticias
En la última década, dirigiendo en Primera, el Ruso Zielinski perdió un sólo clásico: contra San Martín en Atlético Tucumán

En la última década, dirigiendo en Primera, el "Ruso" Zielinski perdió un sólo clásico: contra San Martín en Atlético Tucumán

Caso Anabelia Ayala: la justicia admitió pruebas de vigilancia extrema para el juicio contra Junior Benítez

Caso Anabelia Ayala: la justicia admitió pruebas de "vigilancia extrema" para el juicio contra Junior Benítez

Intensa búsqueda en Bariloche por Analía Corte: qué se sabe de la mujer desaparecida

Intensa búsqueda en Bariloche por Analía Corte: qué se sabe de la mujer desaparecida

Tragedia en Santa Cruz: una explosión causó tres muertos en un departamento de Perito Moreno

Tragedia en Santa Cruz: una explosión causó tres muertos en un departamento de Perito Moreno

Dónde, a qué hora y cuáles serán los principales reclamos de la marcha por la Ley de Financiamiento Universitaria en Tucumán

Dónde, a qué hora y cuáles serán los principales reclamos de la marcha por la Ley de Financiamiento Universitaria en Tucumán

Aguinaldo de junio 2026: la fecha de cobro para jubilados y pensionados

Aguinaldo de junio 2026: la fecha de cobro para jubilados y pensionados

Arrojar cáscaras de papa sobre las brasas del asado: cuándo hacerlo y por qué

Arrojar cáscaras de papa sobre las brasas del asado: cuándo hacerlo y por qué

Cuándo cobro Anses: calendario oficial de todos los pagos del lunes 11 de mayo

Cuándo cobro Anses: calendario oficial de todos los pagos del lunes 11 de mayo

Comentarios