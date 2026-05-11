El aviso fúnebre que publicó Belgrano para cargar a Talleres y que generó una fuerte polémica

Resumen para apurados
- Belgrano publicó un aviso fúnebre irónico contra Talleres tras eliminarlo del torneo Apertura en Córdoba, desatando polémica en redes por el tono institucional del festejo.
- El club utilizó sus redes para viralizar mensajes provocadores tras el triunfo en el clásico cordobés. Las burlas incluyeron frases sobre el 'descanso eterno' y la paternidad rival.
- El suceso reinstala el debate sobre los límites éticos de la comunicación oficial en el fútbol y cómo el folclore digital puede afectar la relación entre las instituciones.
Belgrano atraviesa horas de euforia después de eliminar a Talleres en los octavos de final del torneo Apertura, pero los festejos no quedaron solo dentro de la cancha. Tras el triunfo en el clásico cordobés, el club publicó una serie de mensajes en redes sociales que rápidamente se volvieron virales y generaron una fuerte polémica.
La publicación que más repercusión tuvo fue un supuesto aviso fúnebre dedicado a Talleres. Desde la cuenta oficial del Pirata compartieron una imagen en tono irónico en la que “despedían” a su clásico rival luego de la eliminación, acompañada por frases provocadoras y referencias directas al resultado del partido.
El mensaje incluyó frases como “descanso eterno” y cerró con la firma “Tu papá, dueño del 68% de Córdoba”, una cargada que fue celebrada por muchos hinchas de Belgrano, aunque también despertó críticas de usuarios que consideraron excesivo el tono utilizado por una cuenta institucional.
Las provocaciones continuaron durante toda la noche. Belgrano también publicó un video de Emiliano Rigoni diciendo “Hace frío”, una foto del estadio Mario Kempes vació acompañada por la frase “Te juro que tiene volumen” y hasta rescató un viejo posteo de Guido Herrera en el que el actual arquero de Talleres celebraba triunfos del Pirata cuando era juvenil.
Las redes sociales encendieron otro clásico
Los posteos rápidamente se viralizaron y volvieron a instalar el debate sobre los límites de las cargadas entre clubes en redes sociales, especialmente después de un clásico tan caliente y trascendente como el que se jugó en Córdoba.