Secciones
DeportesFútbol

El aviso fúnebre que publicó Belgrano para cargar a Talleres y que generó una fuerte polémica

El "Pirata" celebró la clasificación con publicaciones cargadas de ironía contra su histórico rival.

El aviso fúnebre que publicó Belgrano para cargar a Talleres y que generó una fuerte polémica
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Belgrano publicó un aviso fúnebre irónico contra Talleres tras eliminarlo del torneo Apertura en Córdoba, desatando polémica en redes por el tono institucional del festejo.
  • El club utilizó sus redes para viralizar mensajes provocadores tras el triunfo en el clásico cordobés. Las burlas incluyeron frases sobre el 'descanso eterno' y la paternidad rival.
  • El suceso reinstala el debate sobre los límites éticos de la comunicación oficial en el fútbol y cómo el folclore digital puede afectar la relación entre las instituciones.
Resumen generado con IA

Belgrano atraviesa horas de euforia después de eliminar a Talleres en los octavos de final del torneo Apertura, pero los festejos no quedaron solo dentro de la cancha. Tras el triunfo en el clásico cordobés, el club publicó una serie de mensajes en redes sociales que rápidamente se volvieron virales y generaron una fuerte polémica.

La publicación que más repercusión tuvo fue un supuesto aviso fúnebre dedicado a Talleres. Desde la cuenta oficial del Pirata compartieron una imagen en tono irónico en la que “despedían” a su clásico rival luego de la eliminación, acompañada por frases provocadoras y referencias directas al resultado del partido.

El mensaje incluyó frases como “descanso eterno” y cerró con la firma “Tu papá, dueño del 68% de Córdoba”, una cargada que fue celebrada por muchos hinchas de Belgrano, aunque también despertó críticas de usuarios que consideraron excesivo el tono utilizado por una cuenta institucional.

Las provocaciones continuaron durante toda la noche. Belgrano también publicó un video de Emiliano Rigoni diciendo “Hace frío”, una foto del estadio Mario Kempes vació acompañada por la frase “Te juro que tiene volumen” y hasta rescató un viejo posteo de Guido Herrera en el que el actual arquero de Talleres celebraba triunfos del Pirata cuando era juvenil.

Las redes sociales encendieron otro clásico

Los posteos rápidamente se viralizaron y volvieron a instalar el debate sobre los límites de las cargadas entre clubes en redes sociales, especialmente después de un clásico tan caliente y trascendente como el que se jugó en Córdoba.

Temas Club Atlético BelgranoClub Atlético Talleres de CórdobaTalleresTorneo Apertura 2026
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Dónde, a qué hora y cuáles serán los principales reclamos de la marcha por la Ley de Financiamiento Universitaria en Tucumán
1

Dónde, a qué hora y cuáles serán los principales reclamos de la marcha por la Ley de Financiamiento Universitaria en Tucumán

Aguinaldo de junio 2026: la fecha de cobro para jubilados y pensionados
2

Aguinaldo de junio 2026: la fecha de cobro para jubilados y pensionados

En la última década, dirigiendo en Primera, el Ruso Zielinski perdió un sólo clásico: contra San Martín en Atlético Tucumán
3

En la última década, dirigiendo en Primera, el "Ruso" Zielinski perdió un sólo clásico: contra San Martín en Atlético Tucumán

Arrojar cáscaras de papa sobre las brasas del asado: cuándo hacerlo y por qué
4

Arrojar cáscaras de papa sobre las brasas del asado: cuándo hacerlo y por qué

Cuándo cobro Anses: calendario oficial de todos los pagos del lunes 11 de mayo
5

Cuándo cobro Anses: calendario oficial de todos los pagos del lunes 11 de mayo

Ranking notas premium
La deuda interna
1

La deuda interna

Se cae el Acceso Sur: la rescisión de la obra dejaría a Tucumán sin su promesa vial
2

Se cae el Acceso Sur: la rescisión de la obra dejaría a Tucumán sin su promesa vial

A cinco años del anuncio de la obra del Acceso Sur, se negocia su rescisión
3

A cinco años del anuncio de la obra del Acceso Sur, se negocia su rescisión

Plan de deuda previsional: consultar antes de llegar tarde
4

Plan de deuda previsional: consultar antes de llegar tarde

Mala Praxis
5

Mala Praxis

Más Noticias
En la última década, dirigiendo en Primera, el Ruso Zielinski perdió un sólo clásico: contra San Martín en Atlético Tucumán

En la última década, dirigiendo en Primera, el "Ruso" Zielinski perdió un sólo clásico: contra San Martín en Atlético Tucumán

Santiago Beltrán integrará la prelista de Scaloni para el Mundial 2026

Santiago Beltrán integrará la prelista de Scaloni para el Mundial 2026

Dónde, a qué hora y cuáles serán los principales reclamos de la marcha por la Ley de Financiamiento Universitaria en Tucumán

Dónde, a qué hora y cuáles serán los principales reclamos de la marcha por la Ley de Financiamiento Universitaria en Tucumán

Aguinaldo de junio 2026: la fecha de cobro para jubilados y pensionados

Aguinaldo de junio 2026: la fecha de cobro para jubilados y pensionados

Arrojar cáscaras de papa sobre las brasas del asado: cuándo hacerlo y por qué

Arrojar cáscaras de papa sobre las brasas del asado: cuándo hacerlo y por qué

Cuándo cobro Anses: calendario oficial de todos los pagos del lunes 11 de mayo

Cuándo cobro Anses: calendario oficial de todos los pagos del lunes 11 de mayo

El día después de la nevada, el sol volvió a dominar la escena en Tafí del Valle

El día después de la nevada, el sol volvió a dominar la escena en Tafí del Valle

Cuando la inteligencia artificial también es una “changuita” para llegar a fin de mes

Cuando la inteligencia artificial también es una “changuita” para llegar a fin de mes

Comentarios