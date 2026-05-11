El Gobierno busca modificar por ley el financiamiento universitario para evitar el frente judicial

En una maniobra que busca desactivar los fallos judiciales adversos y licuar la deuda con el sistema educativo, el Poder Ejecutivo envió al Congreso un proyecto para reformar la Ley de Financiamiento Universitario. La iniciativa no busca derogar la norma votada por dos tercios de ambas cámaras, sino reescribir sus artículos clave, al ignorar la pérdida salarial de 2024 y postergar la actualización de gastos de funcionamiento hasta 2026.