Sin "previas" y con controles rigurosos: así será el operativo para los hinchas visitantes en San Martín vs. Gimnasia de Jujuy
La Primera Nacional se prepara para una nueva jornada de fútbol con presencia de público visitante. Este martes, desde las 21.10, San Martín recibirá a Gimnasia de Jujuy en La Ciudadela, y la Policía ya diagramó un esquema de control para la parcialidad jujeña que comenzará mucho antes de que ruede la pelota.
El Jefe de Policía, Joaquín Girvau, brindó detalles sobre el despliegue que involucrará a grupos especiales y anillos de seguridad desde los puestos fronterizos hasta el estadio.
Fronteras blindadas y anillos de seguridad
El operativo no se limitará a las inmediaciones de Bolívar y Pellegrini. Según Girvau, la vigilancia empezará en el acceso norte. "Se va a hacer el primer anillo de seguridad en los puestos fronterizos, donde vamos a pedir informe a cada uno de los simpatizantes. En el puesto Cabo Vallejo vamos a tener varios anillos de seguridad", explicó.
La intención es evitar el ingreso de elementos prohibidos, con una advertencia clara para la parcialidad visitante. "No se va a permitir el ingreso a la provincia con bebidas alcohólicas. Se va a hacer una buena requisa en cada uno de los vehículos y colectivos", detalló la autoridad policial.
Tolerancia cero a los desórdenes
La fuerza afectará a 250 efectivos de forma directa en el estadio, sumados al personal que custodiará la ruta y a los grupos especiales encargados de escoltar a los hinchas. El Jefe de Policía fue tajante respecto a la logística: "No se va a permitir ninguna previa alrededor del estadio por parte del visitante. Llegan a Tucumán, ingresan al estadio, se retiran y vuelven a su provincia".
Girvau también recordó el reciente operativo con la parcialidad de Juventud Antoniana -en el duelo del domingo contra Tucumán Central-, donde hubo secuestro de armas blancas y colectivos que debieron pegar la vuelta. "Con eso se van a encontrar: con una policía que va a controlar. Si el comportamiento es malo, tenemos los grupos especiales preparados para detener y trasladar a la comisaría", expresó la autoridad.
Logística final
Mientras los ingresos para los locales ya están determinados por el club, los detalles finales del traslado de los hinchas de Gimnasia se terminarán de pulir este mediodía en una reunión de Plana Mayor. "Queremos que sea una fiesta del fútbol, que se sientan acompañados, pero no vamos a permitir ningún tipo de atropello", concluyó Girvau.