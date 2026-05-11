Sin "previas" y con controles rigurosos: así será el operativo para los hinchas visitantes en San Martín vs. Gimnasia de Jujuy

Girvau también recordó el reciente operativo con la parcialidad de Juventud Antoniana -en el duelo del domingo contra Tucumán Central-, donde hubo secuestro de armas blancas y colectivos que debieron pegar la vuelta. "Con eso se van a encontrar: con una policía que va a controlar. Si el comportamiento es malo, tenemos los grupos especiales preparados para detener y trasladar a la comisaría", expresó la autoridad.