Ardusso ganó en Termas y volvió a la cima del campeonato

Resumen para apurados
- Facundo Ardusso ganó el Gran Premio de TC2000 en Termas de Río Hondo este domingo para recuperar el liderazgo del campeonato argentino tras una sólida maniobra inicial.
- Con su Renault Fluence, el santafesino superó a Mario Valle y dominó la prueba. El podio fue completado por Di Palma y Krujoski en una jornada de constantes sobrepasos y paridad.
- Ardusso comanda el certamen con 243 puntos de cara a la próxima fecha en San Jorge. El evento resaltó el uso de bioetanol de caña de azúcar, impulsando la industria de Tucumán.
Facundo Ardusso volvió a demostrar por qué es uno de los grandes protagonistas del Turismo Carretera 2000. El piloto santafesino ganó el Gran Premio "Compañía Azucarera Los Balcanes", disputado en el Circuito Internacional de Termas de Río Hondo, y recuperó el liderazgo del campeonato luego de una competencia marcada por los sobrepasos y los cambios constantes en el pelotón.
El corredor de Las Parejas construyó su victoria desde los primeros metros. A bordo del Renault Fluence del ACRA Ambrogio Racing, Ardusso ejecutó una maniobra por afuera sobre Mario Valle para tomar el liderazgo y comenzar a marcar el ritmo de la carrera. Desde allí manejó con solidez las diferencias y selló su tercer triunfo de la temporada, además del octavo dentro de la categoría.
Detrás del ganador, “Josito” Di Palma y Humberto Krujoski aprovecharon el inicio para avanzar posiciones y terminar ocupando los otros escalones del podio. Bernardo Llaver también logró progresar en una carrera que mantuvo intensidad hasta la bandera a cuadros.
Más atrás finalizaron Llaver, Juan Ignacio Concina y Lucas Bohdanowicz, uno de los destacados del día gracias a una remontada desde el fondo de la grilla. Con estos resultados, Ardusso volvió a la cima del campeonato con 243 puntos, seguido por Llaver con 234 y Krujoski con 209.
La fecha también tuvo un fuerte valor institucional y productivo para Tucumán. El Turismo Carretera 2000 utiliza un combustible compuesto por 40% de bioetanol de caña de azúcar y 60% de nafta Premium, mezcla elaborada con producción de la Compañía Azucarera Los Balcanes.
La próxima presentación del Turismo Carretera 2000 será el 23 y 24 de mayo en el Autódromo Parque de la Velocidad de San Jorge, en Santa Fe, compartiendo escenario con el Turismo Pista.