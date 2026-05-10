Ardusso ganó en Termas y volvió a la cima del campeonato

El corredor de Las Parejas construyó su victoria desde los primeros metros. A bordo del Renault Fluence del ACRA Ambrogio Racing, Ardusso ejecutó una maniobra por afuera sobre Mario Valle para tomar el liderazgo y comenzar a marcar el ritmo de la carrera. Desde allí manejó con solidez las diferencias y selló su tercer triunfo de la temporada, además del octavo dentro de la categoría.