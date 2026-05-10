Godoy Cruz volvió a sonreír justo en el debut de Pablo De Muner

Resumen para apurados
- Godoy Cruz venció 2-1 a Racing de Córdoba en Mendoza este domingo, marcando el exitoso debut de Pablo De Muner como DT para subir en la Zona A de la Primera Nacional.
- Con dos goles de Martín Pino, el Tomba logró un triunfo vital tras el recambio técnico, en una jornada donde Colón alcanzó la punta y otros rivales directos cedieron terreno.
- La victoria ubica a Godoy Cruz en el cuarto puesto, a solo tres puntos de los líderes. El resultado fortalece el inicio del ciclo De Muner y lo posiciona en la pelea por el ascenso.
Pablo De Muner tuvo un estreno ideal como entrenador de Godoy Cruz. En su primer partido al frente del “Tomba”, el equipo mendocino derrotó 2 a 1 a Racing de Córdoba jugando de local y consiguió un triunfo importante para acomodarse en la pelea de la zona A de la Primera Nacional.
La gran figura de la tarde fue Martín Pino, ex delantero de San Martín, autor de los dos goles del conjunto mendocino.
Gracias a esta victoria, Godoy Cruz alcanzó el cuarto puesto de la tabla de posiciones y quedó a apenas tres puntos de los líderes, en una zona que continúa extremadamente pareja.
El resto de los partidos de domingo en la Primera Nacional
La fecha también dejó un resultado importante en Santa Fe. Colón venció 3 a 1 a All Boys y alcanzó a Deportivo Morón en lo más alto. En otros encuentros correspondientes a esa zona, Acassuso y Almirante Brown igualaron 0 a 0, mientras que Ciudad Bolívar sorprendió de visitante al derrotar 1 a 0 a Chaco For Ever. Además, Deportivo Madryn superó 3 a 2 a Central Norte en un partido lleno de emociones en la que Mario Sciaqua debutó como entrenador del “Azabache” salteño.
Por la zona B, la que integra el “Santo”, Chacarita volvió a ganar jugando de local; derrotó 2 a 0 a Colegiales. Mientras tanto, Agropecuario empató sin goles en Carlos Casares frente a Atlanta. Mientras tanto Güemes se recuperó, tras cuatro partidos sin sumar de a tres, y venció 2 a 1 a Quilmes, que acumula cinco partidos sin ganar. Hoy juegan: Ferro-Defensores de Belgrano y Nueva Chicaco-Almagro.