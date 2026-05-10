Godoy Cruz volvió a sonreír justo en el debut de Pablo De Muner

El resto de los partidos de domingo en la Primera Nacional

La fecha también dejó un resultado importante en Santa Fe. Colón venció 3 a 1 a All Boys y alcanzó a Deportivo Morón en lo más alto. En otros encuentros correspondientes a esa zona, Acassuso y Almirante Brown igualaron 0 a 0, mientras que Ciudad Bolívar sorprendió de visitante al derrotar 1 a 0 a Chaco For Ever. Además, Deportivo Madryn superó 3 a 2 a Central Norte en un partido lleno de emociones en la que Mario Sciaqua debutó como entrenador del “Azabache” salteño.