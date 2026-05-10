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Yllana arma el plan para intentar bajar al líder: cómo será el "11" de San Martín para recibir a Gimnasia de Jujuy

Diellos, Arfaras y Salazar están disponibles, mientras el DT define si mantiene la línea de tres defensores.

DEFINICIONES. Yllana debe definir qué equipo presentará este martes contra el Lobo jujeño. DEFINICIONES. Yllana debe definir qué equipo presentará este martes contra el "Lobo jujeño". LA GACETA / Diego Aráoz
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Andrés Yllana define hoy el 11 de San Martín para recibir a Gimnasia de Jujuy, líder de la Zona B, buscando un triunfo clave en La Ciudadela por la Primera Nacional.
  • El DT analiza volver a la línea de cuatro o mantener tres centrales. Recupera a Salazar, Diellos y Arfaras, pero pierde a Briñone por suspensión tras el duelo por Copa Argentina.
  • Una victoria posicionaría al equipo en la pelea directa por la cima del torneo. El resultado definirá el envión anímico del plantel para encarar el cierre de la primera rueda.
Resumen generado con IA

El plantel de San Martín tendrá hoy por la mañana un entrenamiento decisivó antes del choque frente a Gimnasia y Esgrima de Jujuy, líder de la zona B de la Primera Nacional.

Durante la sesión, Andrés Yllana terminará de definir el equipo titular, ya que todavía mantiene varias dudas abiertas, tanto desde lo táctico como desde los nombres que utilizará de cara a este trascendental duelo.

Uno de los principales interrogantes pasa por el sistema defensivo. El entrenador analiza si sostener la línea de tres zagueros que utilizó en los últimos partidos o volver a una estructura más tradicional con cuatro jugadores. En caso de mantener el esquema con tres centrales, podrían reaparecer desde el arranque (si se tiene en cuenta el equipo que jugó contra Banfield por Copa Argentina) Ezequiel Parnisari y Guillermo Rodríguez, quienes ingresarían por Tiago Peñalba y Nahuel Gallardo.

Además, el cuerpo técnico sigue de cerca la evolución de Víctor Salazar, que ya dejó atrás la lesión en el codo y tiene chances concretas de volver a la titularidad para un partido que puede ser determinante de cara al futuro, ya que un triunfo le daría al “Santo” un buen envión anímico de cara a la parte final de la primera rueda del certamen.

En el mediocampo habrá una ausencia obligada. Santiago Briñone llegó a la quinta tarjeta amarilla y deberá cumplir una fecha de suspensión. A su vez, Parnisari aparece condicionado, ya que acumula cuatro amonestaciones y deberá cuidarse para no perderse el siguiente compromiso.

Buenas noticias para Yllana

Las novedades más alentadoras aparecen en la ofensiva. Diego Diellos ya recibió el alta médica después de superar un desgarro (de hecho jugó unos minutos en Salta el viernes) y está nuevamente disponible para Yllana. También vuelve a estar como alternativa Luca Arfaras que ya cumplió la suspensión en la Primera Nacional tras haber sumado minutos en la Copa Argentina contra el “Taladro”.

Con varias piezas recuperadas, pero todavía con decisiones tácticas todavía por resolver, Yllana definirá durante la práctica de hoy el equipo que buscará descontarle puntos al líder en La Ciudadela.

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