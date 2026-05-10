Yllana arma el plan para intentar bajar al líder: cómo será el "11" de San Martín para recibir a Gimnasia de Jujuy

Uno de los principales interrogantes pasa por el sistema defensivo. El entrenador analiza si sostener la línea de tres zagueros que utilizó en los últimos partidos o volver a una estructura más tradicional con cuatro jugadores. En caso de mantener el esquema con tres centrales, podrían reaparecer desde el arranque (si se tiene en cuenta el equipo que jugó contra Banfield por Copa Argentina) Ezequiel Parnisari y Guillermo Rodríguez, quienes ingresarían por Tiago Peñalba y Nahuel Gallardo.