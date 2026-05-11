Números de Oro Los Números de Oro de LA GACETA del 11 de mayo de 2026 Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL Hace 6 Hs Seguir en Esta nota es de acceso libre. Temas Números de Oro de LA GACETA Tamaño texto Comentarios Lo más popular Canadá lanzará en 2029 un microsatélite del tamaño de un microondas para buscar planetas habitables Heat It: el dispositivo alemán que alivia picaduras de mosquitos en segundos, pero no previene el dengue La secuela de “El Diablo viste a la moda” ya está cerca de igualar la recaudación total de la película de 2006 Un bigote falso y listo: cómo los niños burlan la ley de seguridad en línea más estricta del mundo El café activa un "sensor de nutrientes" en el cuerpo que protege las células y podría ayudar a vivir más años Ranking notas premium A cinco años del anuncio de la obra del Acceso Sur, se negocia su rescisión Cuando la inteligencia artificial también es una “changuita” para llegar a fin de mes El Mundial 2026 y el fin del fútbol popular: entradas VIP, precios dinámicos y un negocio millonario Recuerdos fotográficos: María Luisa, ganadora de la carrera de damas de 1927 = Cómo la futura “Ley Hojarasca” perjudicará a la actividad teatral