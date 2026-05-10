Flavia Palmiero reveló por qué se quitó las prótesis mamarias a los 59 años

A su vez, manifestó: "Soy muy miedosa, porque realmente le tengo mucho pánico a los tratamientos, sobre todo cuando no son por un tema de salud. Les juro que tomé un coraje que no se los puedo explicar. Hablé con el médico y en una semana ya tenía los estudios, me operé y volví a sentir que mi cuerpo está súper natural".