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Flavia Palmiero reveló por qué se quitó las prótesis mamarias a los 59 años

La conductora contó que se sometió a la cirugía porque se sentía incómoda con su cuerpo.

Flavia Palmiero reveló por qué se quitó las prótesis mamarias a los 59 años
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Flavia Palmiero, de 59 años, anunció en sus redes sociales que se sometió a una cirugía para quitarse las prótesis mamarias debido a molestias físicas y dolores posturales.
  • La conductora se había colocado los implantes hace 25 años tras amamantar. Decidió operarse impulsada por su hija para recuperar su apariencia natural y aliviar problemas de espalda.
  • Esta decisión refleja una tendencia hacia el bienestar físico sobre los cánones estéticos. Palmiero busca inspirar al compartir su proceso de superación del miedo a las cirugías.
Resumen generado con IA

Flavia Palmiero contó que decidió quitarse las prótesis mamarias que se colocó hace 25 años y explicó el motivo.

A través de un video en su cuenta de Instagram, la conductora se sinceró sobre el cambio estético que eligió para "volver a lo natural".

¿Por qué Flavia Palmiero se quitó las prótesis mamarias?

"Hace 25 años decidí ponerme prótesis mamarias. Después de amamantar a mis hijos sentía que necesitaba recuperar un poco lo que había perdido", introdujo.

"Pero el cuerpo cambia y hace un tiempo empecé a sentirme incómoda: tenia problemas en la espalda, mala postura. Las mamas también se agrandan con los años y ya no me veía bien con ellas", expresó.

"Tomé la decisión de operarme para volver a tener un cuerpo natural, como era antes. Ese día me interné y me acompañó mi hija Giuliana. Ella me dio el empujón que necesitaba. Me dijo: 'Mamá, hacelo por favor, vas a sentirte mejor y tarde o temprano tendrás que hacerlo'. Y tenía razón. Hoy me siento feliz con mi decisión", concluyó Flavia Palmiero.

A su vez, manifestó: "Soy muy miedosa, porque realmente le tengo mucho pánico a los tratamientos, sobre todo cuando no son por un tema de salud. Les juro que tomé un coraje que no se los puedo explicar. Hablé con el médico y en una semana ya tenía los estudios, me operé y volví a sentir que mi cuerpo está súper natural".

"Yo me siento muy contenta de haber tomado esta decisión. Estuve años pensando en hacer esto, pero no me animaba", aseguró.

"Siento que volví a ser yo. Siento que estoy volviendo a mi cuerpo y mi vida natural que yo siempre tuve", celebró Flavia Palmiero.

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