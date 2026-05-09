La decisión que tomó Coudet en la previa del duelo entre River contra San Lorenzo

La vuelta de Driussi representa mucho más que un regreso individual. El delantero se había convertido en una pieza clave dentro del funcionamiento ofensivo del equipo y River sintió demasiado su ausencia en las últimas semanas. Con cinco goles en sus últimos siete partidos bajo la conducción de Coudet, el atacante había logrado algo que pocos consiguieron en este plantel: darle profundidad, movilidad y peso de área a un ataque que muchas veces se volvió previsible sin él.