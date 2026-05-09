Qué dejó la eliminación de San Martín y qué puede cambiar Yllana pensando en Gimnasia de Jujuy

La eliminación contra Banfield dejó bronca en San Martín, pero también varias conclusiones futbolísticas que Andrés Yllana seguramente tendrá en cuenta para el duelo del martes frente a Gimnasia de Jujuy. Una de las principales parece bastante clara: el equipo que jugó en Salta difícilmente sea el mismo que salga desde el arranque en La Ciudadela. Todo indica que el entrenador volvería a apoyarse en la base que venía de ganarle a Atlético de Rafaela, un equipo más equilibrado desde lo físico y también más natural en la distribución de posiciones. Sin embargo, la actuación en el Padre Martearena dejó futbolistas que podrían empezar a meterse seriamente en la discusión.