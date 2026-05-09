Mario Valle se quedó con la primera carrera del Turismo Carretera 2000 en Termas de Río Hondo

Resumen para apurados
- Mario Valle logró este sábado su primera victoria en el TC2000 en Termas de Río Hondo. El chubutense dominó de punta a punta con su Honda Civic tras largar desde la pole position.
- Tras defender el liderazgo ante Concina, Valle controló el ritmo. La carrera se definió tras un roce entre Ardusso y Krujoski que derivó en un recargo para el correntino al podio.
- La actividad cierra el domingo con la segunda carrera. El evento destaca por su enfoque sustentable al utilizar bioetanol de caña de azúcar, impulsando energías renovables locales.
Mario Valle tuvo un sábado perfecto en el autódromo de Termas de Río Hondo y consiguió su primera victoria en el Turismo Carretera 2000. El piloto chubutense dominó de punta a punta la primera carrera del fin de semana y se quedó con el triunfo al volante del Honda Civic del Coiro Competición, en el marco del premio “Compañía Azucarera Los Balcanes”.
Valle había mostrado un gran rendimiento desde la clasificación y logró sostener la primera posición tras una intensa largada junto a Juan Ignacio Concina, quien intentó disputarle el liderazgo en los primeros metros con el Renault Fluence del ACRA Ambrogio Racing. Sin embargo, el piloto sureño consiguió afirmarse adelante y manejó el ritmo de la competencia hasta la bandera a cuadros.
Detrás del líder comenzaron rápidamente las peleas por el podio. Humberto Krujoski presionó desde el inicio a Concina, mientras que Facundo Ardusso y Bernardo Llaver avanzaron posiciones en las primeras vueltas. Más adelante, Ardusso protagonizó uno de los duelos más atractivos de la carrera junto a Josito Di Palma, a quien logró superar para lanzarse definitivamente a la pelea por los puestos de adelante.
En el tramo final, Ardusso fue en busca del segundo lugar de Krujoski y ambos protagonizaron un roce en la curva ciega. La maniobra derivó en un recargo para el piloto correntino, que perdió una posición y cayó al tercer puesto. De esa manera, Ardusso terminó segundo y Valle aseguró su primer festejo dentro de la categoría.
Un fin de semana con mirada sustentable
La actividad continuará este domingo con la segunda carrera del fin de semana, prevista a 14 vueltas desde las 12.15. Además del espectáculo deportivo, el Turismo Carretera 2000 se destaca por el uso de una mezcla de combustible compuesta por bioetanol de caña de azúcar y nafta Premium. El bioetanol utilizado proviene de la tucumana Compañía Azucarera Los Balcanes, una de las principales productoras del país y referente nacional en la elaboración de energías renovables a base de caña de azúcar.