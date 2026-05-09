Mario Valle se quedó con la primera carrera del Turismo Carretera 2000 en Termas de Río Hondo

Un fin de semana con mirada sustentable

La actividad continuará este domingo con la segunda carrera del fin de semana, prevista a 14 vueltas desde las 12.15. Además del espectáculo deportivo, el Turismo Carretera 2000 se destaca por el uso de una mezcla de combustible compuesta por bioetanol de caña de azúcar y nafta Premium. El bioetanol utilizado proviene de la tucumana Compañía Azucarera Los Balcanes, una de las principales productoras del país y referente nacional en la elaboración de energías renovables a base de caña de azúcar.