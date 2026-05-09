Sin minutos y lejos del equipo: la decisión de Carlos Abeldaño tras perder terreno en Atlético

Hay jugadores que llegan a Primera de golpe, en cambio hay otros que parecen venir construyendo ese momento desde mucho antes, incluso cuando todavía nadie los mira. Y Carlos Gabriel Abeldaño siente que está transitando justamente ese camino. Después de un 2025 en el que explotó futbolísticamente en la Reserva de Atlético, terminó goleador bajo la conducción de Hugo Colace y finalmente dio el salto al plantel profesional. El premio llegó rápido y “Ogro” se dio el gusto de debutar en Primera nada menos que contra River.