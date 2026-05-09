Cancelar deudas: cuál es el nuevo préstamo para ponerse al día y cuánto pagás si pedís $1 millón

Resumen para apurados
- Banco Nación lanzó en Argentina un préstamo para consolidar deudas y unificar pagos en una sola cuota con tasa del 60%, buscando aliviar el sobreendeudamiento de las familias.
- La deuda de hogares supera los $39 billones. El banco paga directo a los acreedores bajo sistema francés, ofreciendo plazos de hasta 72 meses para créditos de hasta $100 millones.
- La medida ofrece previsibilidad frente a tasas de tarjetas del 150%, pero especialistas advierten que solo será efectiva si los usuarios evitan contraer nuevas deudas de consumo.
Cada vez más argentinos recurren al crédito para cubrir gastos cotidianos como alimentos, servicios o transporte. En un contexto donde los ingresos pierden contra la inflación y las tarifas, muchas familias usan tarjetas y préstamos para llegar a fin de mes. Pero cuando las cuotas se acumulan y las tasas son altas, el endeudamiento puede convertirse en un problema difícil de sostener.
Frente a este escenario, crecen las consultas por créditos para consolidar deudas, una herramienta que permite unificar pagos y transformar varias obligaciones en una sola cuota mensual. Entre las opciones disponibles aparece el préstamo de consolidación del Banco Nación, pensado para quienes necesitan reorganizar sus finanzas y reducir el peso de las cuotas.
Crece el endeudamiento de los hogares argentinos
Según un informe de la consultora Focus Market elaborado con datos del Banco Central y la Encuesta Permanente de Hogares, la deuda total de las familias argentinas ya supera los $39 billones.
Del total:
$32,1 billones corresponden a deuda bancaria
$6,9 billones son deudas no bancarias, como financieras y créditos informales
El relevamiento también muestra que:
Cada hogar endeudado con bancos debe en promedio $5,7 millones
En deuda no bancaria, el promedio ronda $1,1 millones
Además, aumentó la morosidad, especialmente en:
Tarjetas de crédito
Préstamos personales
Compras financiadas en cuotas
“El crédito hoy es un sostén clave del consumo, pero también implica un desafío cuando los ingresos no acompañan”, explicó Damián Di Pace, director de Focus Market.
Cómo funciona el préstamo para cancelar deudas
El préstamo de consolidación del Banco Nación tiene una característica principal: el dinero no se entrega directamente al cliente.
El banco cancela las deudas de forma directa con las entidades acreedoras, como tarjetas de crédito o préstamos personales. De esta manera, el usuario pasa a tener una única cuota mensual, con un plazo y monto definidos.
Qué ventajas tiene
Unifica varias deudas en un solo pago
Reduce la cuota mensual
Permite acceder a tasas más bajas que las tarjetas
Facilita la organización financiera
Sistema francés: cómo son las cuotas
El crédito se otorga bajo el sistema francés de amortización.
Esto significa que:
Las cuotas son fijas
Al comienzo se pagan más intereses que capital
Con el paso del tiempo, se amortiza más capital
La principal ventaja es la previsibilidad: el monto mensual no cambia.
Quiénes pueden acceder
El Banco Nación evalúa distintos requisitos antes de aprobar el crédito. Entre los principales se encuentran:
Tener ingresos demostrables
Mantener una relación cuota-ingreso razonable
No registrar deudas judicializadas
Además, quienes cobran sueldo o jubilación en el banco suelen acceder a mejores condiciones.
Un punto clave: cuánto puede representar la cuota
La cuota mensual no puede superar entre el 30% y el 35% de los ingresos del solicitante, para evitar situaciones de sobreendeudamiento.
También pueden acceder personas que:
Están al día con sus pagos
Tienen atrasos leves regularizables
Qué documentación hay que presentar
Además de los requisitos habituales, el solicitante debe presentar una liquidación o nota de la entidad acreedora donde figure:
Nombre y CUIT/CUIL
Importe total adeudado
Datos completos de la cuenta donde se transferirá el dinero
Vigencia de la liquidación
Cuánto pagás si pedís $1 millón
Actualmente, este tipo de préstamos maneja tasas cercanas al 60% anual, bastante inferiores a las de las tarjetas de crédito.
Si solicitás $1.000.000, las cuotas aproximadas serían:
24 meses: $82.971
36 meses: $70.934
48 meses: $65.818
60 meses: $63.394
72 meses: $62.036
El monto máximo que puede solicitarse es de $100 millones.
Por qué puede convenir frente a la tarjeta de crédito
Las tarjetas manejan tasas que actualmente rondan entre el 120% y el 150% anual.
Eso genera varios problemas:
Cuotas mínimas muy elevadas
Deudas que se extienden durante años
Intereses acumulativos difíciles de sostener
Con un préstamo de consolidación, en cambio:
Hay una cuota fija
Existe un plazo definido
Se conoce desde el inicio cuándo termina la deuda
Qué tener en cuenta antes de pedirlo
1. Mirar el Costo Financiero Total (CFT)
No alcanza con revisar la tasa de interés.
El CFT incluye:
Intereses
Seguros
Impuestos
Gastos administrativos
Ese número refleja el verdadero costo del préstamo.
2. Evaluar qué deuda vas a cancelar
Este crédito suele ser más conveniente para reemplazar:
Tarjetas de crédito
Préstamos con tasas altas
Pierde utilidad si la deuda original ya tenía condiciones accesibles.
3. Elegir bien el plazo
Un plazo largo:
Baja la cuota mensual
Aumenta el total de intereses pagados
Por eso, conviene elegir el plazo más corto que pueda sostenerse sin comprometer los gastos básicos.
4. Evitar volver a endeudarse
Uno de los errores más frecuentes es cancelar las tarjetas con el préstamo y volver a usarlas inmediatamente.
Eso genera un doble problema:
El nuevo préstamo sigue vigente
Las tarjetas vuelven a acumular deuda
Cuándo puede ser una buena opción
En un contexto de inflación persistente y fuerte dependencia del crédito, ordenar las deudas se volvió una necesidad para muchas familias.
El préstamo de consolidación puede ser útil para:
Reducir la presión financiera mensual
Simplificar pagos
Recuperar previsibilidad
Pero su efectividad depende de un cambio en la administración del dinero. Unificar deudas ayuda, aunque el verdadero alivio llega cuando también se logra evitar nuevos gastos financiados y se controla el uso del crédito.