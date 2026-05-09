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Cancelar deudas: cuál es el nuevo préstamo para ponerse al día y cuánto pagás si pedís $1 millón

Una opción para ordenar las finanzas y bajar la cuota mensual.

TASAS MÁS BAJAS. TASAS MÁS BAJAS.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Banco Nación lanzó en Argentina un préstamo para consolidar deudas y unificar pagos en una sola cuota con tasa del 60%, buscando aliviar el sobreendeudamiento de las familias.
  • La deuda de hogares supera los $39 billones. El banco paga directo a los acreedores bajo sistema francés, ofreciendo plazos de hasta 72 meses para créditos de hasta $100 millones.
  • La medida ofrece previsibilidad frente a tasas de tarjetas del 150%, pero especialistas advierten que solo será efectiva si los usuarios evitan contraer nuevas deudas de consumo.
Resumen generado con IA

Cada vez más argentinos recurren al crédito para cubrir gastos cotidianos como alimentos, servicios o transporte. En un contexto donde los ingresos pierden contra la inflación y las tarifas, muchas familias usan tarjetas y préstamos para llegar a fin de mes. Pero cuando las cuotas se acumulan y las tasas son altas, el endeudamiento puede convertirse en un problema difícil de sostener.

Frente a este escenario, crecen las consultas por créditos para consolidar deudas, una herramienta que permite unificar pagos y transformar varias obligaciones en una sola cuota mensual. Entre las opciones disponibles aparece el préstamo de consolidación del Banco Nación, pensado para quienes necesitan reorganizar sus finanzas y reducir el peso de las cuotas.

Crece el endeudamiento de los hogares argentinos

Según un informe de la consultora Focus Market elaborado con datos del Banco Central y la Encuesta Permanente de Hogares, la deuda total de las familias argentinas ya supera los $39 billones.

Del total:

$32,1 billones corresponden a deuda bancaria

$6,9 billones son deudas no bancarias, como financieras y créditos informales

El relevamiento también muestra que:

Cada hogar endeudado con bancos debe en promedio $5,7 millones

En deuda no bancaria, el promedio ronda $1,1 millones

Además, aumentó la morosidad, especialmente en:


Tarjetas de crédito

Préstamos personales

Compras financiadas en cuotas

“El crédito hoy es un sostén clave del consumo, pero también implica un desafío cuando los ingresos no acompañan”, explicó Damián Di Pace, director de Focus Market.

Cómo funciona el préstamo para cancelar deudas

El préstamo de consolidación del Banco Nación tiene una característica principal: el dinero no se entrega directamente al cliente.

El banco cancela las deudas de forma directa con las entidades acreedoras, como tarjetas de crédito o préstamos personales. De esta manera, el usuario pasa a tener una única cuota mensual, con un plazo y monto definidos.

Qué ventajas tiene

Unifica varias deudas en un solo pago

Reduce la cuota mensual

Permite acceder a tasas más bajas que las tarjetas

Facilita la organización financiera

Sistema francés: cómo son las cuotas

El crédito se otorga bajo el sistema francés de amortización.

Esto significa que:

Las cuotas son fijas

Al comienzo se pagan más intereses que capital

Con el paso del tiempo, se amortiza más capital

La principal ventaja es la previsibilidad: el monto mensual no cambia.

Quiénes pueden acceder

El Banco Nación evalúa distintos requisitos antes de aprobar el crédito. Entre los principales se encuentran:

Tener ingresos demostrables

Mantener una relación cuota-ingreso razonable

No registrar deudas judicializadas

Además, quienes cobran sueldo o jubilación en el banco suelen acceder a mejores condiciones.

Un punto clave: cuánto puede representar la cuota

La cuota mensual no puede superar entre el 30% y el 35% de los ingresos del solicitante, para evitar situaciones de sobreendeudamiento.

También pueden acceder personas que:

Están al día con sus pagos

Tienen atrasos leves regularizables

Qué documentación hay que presentar

Además de los requisitos habituales, el solicitante debe presentar una liquidación o nota de la entidad acreedora donde figure:

Nombre y CUIT/CUIL

Importe total adeudado

Datos completos de la cuenta donde se transferirá el dinero

Vigencia de la liquidación

Cuánto pagás si pedís $1 millón

Actualmente, este tipo de préstamos maneja tasas cercanas al 60% anual, bastante inferiores a las de las tarjetas de crédito.

Si solicitás $1.000.000, las cuotas aproximadas serían:

24 meses: $82.971

36 meses: $70.934

48 meses: $65.818

60 meses: $63.394

72 meses: $62.036

El monto máximo que puede solicitarse es de $100 millones.

Por qué puede convenir frente a la tarjeta de crédito

Las tarjetas manejan tasas que actualmente rondan entre el 120% y el 150% anual.

Eso genera varios problemas:

Cuotas mínimas muy elevadas

Deudas que se extienden durante años

Intereses acumulativos difíciles de sostener

Con un préstamo de consolidación, en cambio:

Hay una cuota fija

Existe un plazo definido

Se conoce desde el inicio cuándo termina la deuda

Qué tener en cuenta antes de pedirlo

1. Mirar el Costo Financiero Total (CFT)

No alcanza con revisar la tasa de interés.

El CFT incluye:

Intereses

Seguros

Impuestos

Gastos administrativos

Ese número refleja el verdadero costo del préstamo.

2. Evaluar qué deuda vas a cancelar

Este crédito suele ser más conveniente para reemplazar:

Tarjetas de crédito

Préstamos con tasas altas

Pierde utilidad si la deuda original ya tenía condiciones accesibles.

3. Elegir bien el plazo

Un plazo largo:

Baja la cuota mensual

Aumenta el total de intereses pagados

Por eso, conviene elegir el plazo más corto que pueda sostenerse sin comprometer los gastos básicos.

4. Evitar volver a endeudarse

Uno de los errores más frecuentes es cancelar las tarjetas con el préstamo y volver a usarlas inmediatamente.

Eso genera un doble problema:

El nuevo préstamo sigue vigente

Las tarjetas vuelven a acumular deuda

Cuándo puede ser una buena opción

En un contexto de inflación persistente y fuerte dependencia del crédito, ordenar las deudas se volvió una necesidad para muchas familias.

El préstamo de consolidación puede ser útil para:

Reducir la presión financiera mensual

Simplificar pagos

Recuperar previsibilidad

Pero su efectividad depende de un cambio en la administración del dinero. Unificar deudas ayuda, aunque el verdadero alivio llega cuando también se logra evitar nuevos gastos financiados y se controla el uso del crédito.

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