Cancelar deudas: cuál es el nuevo préstamo para ponerse al día y cuánto pagás si pedís $1 millón

Cada vez más argentinos recurren al crédito para cubrir gastos cotidianos como alimentos, servicios o transporte. En un contexto donde los ingresos pierden contra la inflación y las tarifas, muchas familias usan tarjetas y préstamos para llegar a fin de mes. Pero cuando las cuotas se acumulan y las tasas son altas, el endeudamiento puede convertirse en un problema difícil de sostener.