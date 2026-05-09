Escándalo: detuvieron a una pareja acusada de mantener relaciones sexuales en un avión que aterrizó en Rosario

Resumen para apurados
- Una pareja de 54 y 59 años fue detenida este sábado tras aterrizar en Rosario desde Panamá por mantener relaciones sexuales en el avión, ante la denuncia de una pasajera.
- El vuelo de Copa Airlines aterrizó a las 00.12. La tripulación alertó a la PSA y el operativo generó una hora de demora para el resto de los pasajeros que no podían descender.
- Los implicados fueron trasladados a la comisaría 12ª bajo cargos de exhibiciones obscenas. La Justicia ahora deberá determinar las responsabilidades y sanciones del caso.
Una situación inusual se registró en la madrugada de este sábado en el Aeropuerto Internacional de Rosario, donde una pareja fue detenida tras ser acusada de protagonizar un episodio de exhibiciones obscenas durante un vuelo comercial.
El hecho involucra a un hombre de 54 años y una mujer de 59, quienes arribaron en un avión procedente de Panamá. Según reportes, ambos habrían mantenido relaciones íntimas a bordo, lo que derivó en una denuncia por parte de otra pasajera que presenció la escena mientras viajaba junto a su nieta.
El vuelo, operado por Copa Airlines y con una duración aproximada de seis horas, aterrizó en el aeropuerto de Fisherton a las 00.12. Sin embargo, el procedimiento policial dispuesto para intervenir en el caso provocó demoras en el descenso de los pasajeros, quienes debieron permanecer cerca de una hora dentro de la aeronave.
De acuerdo con versiones recogidas por medios locales, la pareja se encontraba en las primeras filas de la sección Economy Extra cuando fue advertida en una situación íntima. La denuncia fue realizada a la tripulación, que notificó a las autoridades en tierra, lo que derivó en la presencia de efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria al momento del arribo.
El episodio generó incomodidad y enojo entre los pasajeros. Incluso, testigos del hecho (entre ellos periodistas rosarinos) compartieron en redes sociales imágenes y comentarios sobre lo ocurrido mientras aguardaban poder descender.
Tras la intervención, ambos fueron trasladados a la comisaría 12ª, en el barrio Ludueña, bajo la acusación de “exhibiciones obscenas”. Según trascendió, las personas involucradas no serían pareja y residen en domicilios distintos en la ciudad de Rosario.
La investigación quedó en manos de la Justicia, que deberá determinar las responsabilidades y eventuales sanciones correspondientes.