Escándalo: detuvieron a una pareja acusada de mantener relaciones sexuales en un avión que aterrizó en Rosario

De acuerdo con versiones recogidas por medios locales, la pareja se encontraba en las primeras filas de la sección Economy Extra cuando fue advertida en una situación íntima. La denuncia fue realizada a la tripulación, que notificó a las autoridades en tierra, lo que derivó en la presencia de efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria al momento del arribo.