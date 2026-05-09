Franco Colapinto cambió por completo, según su psicólogo: “No es el mismo que hace un año”

Contención y alto rendimiento

El trabajo de Ruiz no es improvisado; es una carrera de fondo que comenzó cuando Franco apenas tenía 12 años. Para el profesional, la clave reside en un proceso a largo plazo con objetivos inmediatos, donde la contención es el eje central para enfrentar el desarraigo y la presión de vivir en Europa desde la adolescencia. "No es lo mismo abordar a un chico a los 15 que a los 18, tanto en lo personal como en lo profesional", sostiene el especialista, quien destaca que el objetivo es que el piloto logre gestionar sus emociones para mantener la confianza alta incluso en los momentos de mayor incertidumbre.