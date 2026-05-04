Ni inmadurez ni estancamiento: por qué los adultos guardan sus juguetes, según la psicología

Más allá del consuelo, estos tesoros simbólicos fortalecen el sentido de continuidad personal, permitiendo que el individuo se reconozca a sí mismo a través del tiempo. Integrar la infancia con el presente fomenta una identidad sólida y coherente, lo cual es fundamental para navegar transiciones vitales sin perder el equilibrio. Lejos de ser un rasgo de inmadurez, este hábito refleja una estructura interna capaz de usar su propia historia como un pilar de estabilidad emocional.