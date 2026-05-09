Qué es el cistoadenoma parotídeo bilateral, el tumor por el que operaron a Máximo Kirchner

Este viernes, el diputado nacional Máximo Kirchner fue sometido a una operación en el Hospital Italiano de La Plata. En paralelo a la operación, desde su cuenta de Instagram se publicó un comunicado en el que se informaba que la intervención había sido programada. La práctica consistió en la extirpación de un cistoadenoma bilateral que, en este caso, fue de glándulas parótidas.