Qué es el cistoadenoma parotídeo bilateral, el tumor por el que operaron a Máximo Kirchner

Resumen para apurados
- El diputado Máximo Kirchner fue operado este viernes en el Hospital Italiano de La Plata para extirparle un cistoadenoma parotídeo bilateral, un tumor de carácter benigno.
- La cirugía fue programada y resultó exitosa. El cistoadenoma es un tumor de baja frecuencia en glándulas salivales que se extrae para prevenir infecciones o daños estructurales.
- El legislador presenta una buena evolución y permanece internado bajo control. Al ser una patología benigna, se prevé una recuperación favorable y el pronto retorno a su actividad.
Este viernes, el diputado nacional Máximo Kirchner fue sometido a una operación en el Hospital Italiano de La Plata. En paralelo a la operación, desde su cuenta de Instagram se publicó un comunicado en el que se informaba que la intervención había sido programada. La práctica consistió en la extirpación de un cistoadenoma bilateral que, en este caso, fue de glándulas parótidas.
Después de la intervención, el Hospital Italiano publicó un nuevo comunicado con el parte médico de Kirchner. “En la fecha y del modo programado fue intervenido quirúrgicamente en este Hospital, Máximo Carlos Kirchner, por un cuadro de cistoadenoma parotídeo bilateral. Se encuentra en postoperatorio inmediato con buena evolución”, informaron desde la institución de salud.
El diputado quedó internado en La Plata para control y seguimiento, según informaron en el parte firmado por el doctor Roberto Martínez, director general del Hospital Italiano de La Plata.
Qué es el cistoadenoma parotídeo bilateral
El cistoadenoma papilar es un raro tumor benigno de las glándulas salivales, según define el National Center for Biotechnology Information de Estados Unidos. Se caracteriza por estructuras papilares y células oncocíticas con abundante citoplasma eosinofílico. Se estima que se detecta un caso de cistoadenoma papilar entre casi 700 casos de tumores de glándulas salivales.
El cistoadenoma puede darse en glándulas salivales o en ovarios, generalmente en uno de ellos. Es menos frecuente que se dé en las dos glándulas o en los dos ovarios, en cuyo caso pasa a recibir la denominación de bilateral. Se trata de un crecimiento localizado en las glándulas parótidas y su extirpación sirve para evitar complicaciones, crecimiento e infecciones.
Entre el 70 y el 80% –según la fuente que se consulte– de los tumores parotídeos son benignos. El médico oncólogo Diego Kaen explicó a Infobae que es un tumor “de muy baja frecuencia que representa entre el 1 y el 2% de los tumores de glándulas salivales” y que tiene “muy baja agresividad biológica, pero genera un cambio estructural en la glándula que puede requerir cirugía”.
Este crecimiento irregular puede detectarse por la aparición de una protuberancia en las zonas cercanas a la oreja, ya sea por debajo o por detrás. Generalmente no produce dolor y suele adoptar una textura casi completamente rígida. En algunos casos, los más complejos, puede generar pérdida de movilidad facial, pero la mayoría de las veces solo genera dificultad para tragar e inflamación facial.