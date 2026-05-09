Misterio en Santiago del Estero por una enorme estatua de San La Muerte con luces en los ojos

Resumen para apurados
- Una estatua gigante de San La Muerte con ojos iluminados apareció en la Ruta 1 de Santiago del Estero, generando misterio sobre la creación de un nuevo santuario de sanación local.
- La obra de varios metros, aún rodeada de andamios, se ubica frente a un altar del Gauchito Gil. San La Muerte es un culto popular del noreste asociado a la protección y la salud.
- Sin datos oficiales de los responsables, la obra genera gran repercusión social. Se espera que el sitio se consolide como un polo de fe popular con fuerte impacto en la región.
Una enorme estatua de San La Muerte instalada sobre la Ruta 1, en la zona de La Bajada, departamento Banda (Santiago del Estero) comenzó a despertar curiosidad y comentarios entre quienes transitan por el lugar. La estructura, de varios metros de altura y con luces en los ojos, apareció en las últimas horas y rápidamente se convirtió en tema de conversación entre vecinos y automovilistas.
La imponente figura se encuentra frente a un santuario del Gauchito Gil y rodeada de modernas viviendas, una ubicación que incrementó aún más el interés y las especulaciones sobre el verdadero objetivo de la construcción.
Qué se sabe sobre la enorme estructura de San La Muerte
De acuerdo con testimonios de personas de la zona, el espacio funcionaría como un “santuario de sanación” cuyo principal centro de adoración sería San La Muerte.
La escultura todavía permanece rodeada de andamios y en plena etapa de construcción, aunque su tamaño y apariencia ya generan impacto entre quienes pasan por el lugar.
Hasta el momento, los responsables de la obra no brindaron información oficial sobre el proyecto ni sobre los alcances que tendrá el santuario, lo que alimentó aún más los rumores en la zona.
La figura de San La Muerte y la repercusión entre los vecinos
La aparición de la estatua despertó todo tipo de comentarios debido a la fuerte presencia simbólica de San La Muerte en distintas regiones del país.
Este santo popular es venerado principalmente en el noreste argentino, Paraguay y algunas zonas de Brasil. Habitualmente se lo representa como un esqueleto protector y sus seguidores le atribuyen poderes vinculados con la protección, la salud y la sanación.
El detalle de las luces en los ojos y las dimensiones de la estructura potenciaron el asombro entre vecinos de La Bajada, que siguen de cerca el avance de la construcción mientras crece la expectativa sobre cuál será el destino final del lugar.